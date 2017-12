Renato: "Nuestro objetivo es el Pachuca"

Fútbol Internacional

Lunes 11| 6:34 pm





"No sirve de nada hablar del Real. Lo que tenemos por delante es el Pachuca, incluso porque nadie sabe quién estará en la final. Nuestro objetivo es el Pachuca. Estamos preparados para esta semifinal. A partir del momento de acabar el partido veremos qué ocurre", señaló Renato.



El Real Madrid, defensor del título, disputará el miércoles la segunda semifinal del torneo ante el Al Jazira emiratí, que ha eliminado al Auckland City y al Urawa Red Diamonds.



Renato indicó que no se puede pensar que Pachuca no hizo un buen partido de cuartos de final ante el Wydad marroquí porque "cada partido es distinto". "Hay que analizar al adversario no solo en 90 minuto. Sabemos que es el partido de su vida, pero también el nuestro. El equipo es consciente", apuntó.



El entrenador brasileño destacó que el Pachuca "es sin duda un hueso duro", un oponente complicado en un encuentro en el que aseguró que pondrán en práctica lo hecho durante todo el año.



"Si llegó hasta aquí es porque tiene calidad. Vamos a respetarlo, pero venimos para ganar, con todo el respeto al adversario", dijo Renato, que aseguró que el Gremio está preparado y que no variará su forma de jugar, al ataque.



"La mayor prueba fue la final de la Libertadores (ante el Lanus argentino). Dentro de nuestro estilo saldremos a jugar, a proponer juego y poner en práctica todo lo hecho durante la temporada", añadió. EFE