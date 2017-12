El portugués Caixinha dice con Cruz Azul buscará vivir "el aquí y el ahora"

Fútbol Internacional

Lunes 11| 4:51 pm





"Para que seas un equipo grande debes tener una historia y la historia reciente de Cruz Azul dice que tiene 20 años sin ganar un titulo de liga, pero estamos muy orgullosos de la historia de la institución y lo que nosotros queremos es vivir el aquí y el ahora", declaró el portugués a los medios en su presentación.



"Queremos pensar en nosotros, pensar hacia dentro del club y tener nuestro foco de atención muy claro en nuestros objetivos. A partir de hoy inicia una nueva era y como club grande tenemos que pensar en ganar", añadió.



El 7 de diciembre de 1997 en la final del Torneo Invierno, ante el Leon, el Cruz Azul consiguió su último título de liga y aunque posteriormente ha jugado cinco finales no ha logrado ganar el campeonato.



Sobre ese punto, Caixinha recordó que "ganar en el fútbol mexicano no es fácil", cosa que le quedo clara cuando llego a este país hace cinco años para dirigir al Santos Laguna.



"Ganar (el título) es la motivación de quien trabaja en un club grande, es mi motivación y empezaremos con esa orientación, pero hay que saber vivir el aquí y el ahora para llevar las cosas adelante", apuntó.



En la conferencia el portugués aseguró que el experimentado guardameta Jesús Corona será uno de los referentes en su plan deportivo, no así el argentino Christian "Chaco" Giménez, símbolo del equipo desde el 2010 cuando llegó a la escuadra.



"Corona es nuestro capitán y punto; 'Chaco' no va a continuar con nosotros", dijo el portugués al tiempo que explicó que ya le había comunicado la decisión al jugador a quien el club le ayudará a encontrar equipo para el próximo Clausura 2018.



El portugués, de 47 años, fue presentado por el presidente del equipo, Guillermo Álvarez Cuevas y el director deportivo Eduardo de la Torre, quien además de Giménez anunció que otro argentino, Gabriel Peñalba y los mexicanos Omar Mendoza y Kevyn Montaño no entran en los planes del equipo para el próximo torneo.



De la Torre explicó que el contrato de Caixinha tiene una duración hasta junio 2020 y dependerá de los resultados una potencial extensión.



Caixinha, quien procede del Glasgow Rangers de Escocia, regresó a al fútbol mexicano para cumplir su segunda etapa luego de que en la primera (2012-15) ganó el título del Clausura 2015 con el Santos Laguna. EFE