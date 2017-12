Zidane: "No hay excusas, tenemos tiempo para preparar los partidos"

Fútbol Internacional

Zinedine Zidane, entrenador del Real Madrid, aseguró este lunes que su equipo, a punto de iniciar su andadura en el Mundial de Clubes, no tiene excusas porque dispone de tiempo suficiente para preparar los partidos del torneo.

El Real Madrid se enfrentará el miércoles al Al-Jazira, de los Emiratos Árabes Unidos, en una de las semifinales del Mundial de Clubes y el técnico francés expresó su deseo de que el conjunto madridista gane su tercer título desde que comenzó la temporada.

"No hay excusas, tenemos tiempo para preparar los partidos y debemos pensar en hacer las cosas bien. Cada vez que luchamos por conseguir un trofeo esta temporada ganamos la Supercopa de Europa y la de España. Es una competición importante y no vamos a jugar un partido de Liga por este trofeo. Tenemos la ilusión de poder volver con el título a casa", declaró en una entrevista a los medios del club blanco .

Zidane dijo que está "muy satisfecho" de cómo se está desarrollando la temporada para el Real Madrid y reconoció que aún puede "mejorar". También recordó que "todo el mundo" quiere ver a su equipo jugar bien y marcando cuatro o cinco goles por partido.

"Es el sueño de todos, pero al final no es tan fácil. Los que estamos dentro, he sido jugador y ahora entrenador, sabemos que no es nada fácil lo que viven los jugadores", subrayó.

Asimismo, manifestó que es "normal" que haya momentos "complicados" durante la temporada y dejó claro que el recorrido del Real Madrid a lo largo del curso ha sido, hasta el momento, "muy positivo y muy interesante".

"Ganamos dos títulos y vamos a intentar ganar el tercero. Luego tendremos seis meses para luchar por la Liga, la 'Champions' y la Copa. No va a ser fácil y se lo digo a todo el mundo, pero estamos ahí y sabemos que podemos conseguir cosas importantes este año otra vez", comentó.

Por último, habló sobre su trabajo en el día a día del club y destacó que aprende mucho de las "situaciones" y de sus "jugadores", y recalcó que es "normal" que después de dos años en el banquillo del Real Madrid las cosas sean diferentes.

"Es mi trabajo e intento hacerlo de la mejor manera posible. Lo que quiero y queremos todos en este club es intentar ganar todo", apostilló./ EFE