Pachuca sufre pero pasa hasta semifinales del Mundial de Clubes

Un gol de cabeza de Víctor Guzmán, en el segundo tiempo de la prórroga, dio al Pachuca el pase a la semifinal del Mundial de Clubes, tras imponerse por 1-0 al Wydad Athletic de Casablanca marroquí, que jugó con un hombre menos desde el minuto 69, por la expulsión de su capitán Brahim Nakach.



Pese a jugar más de 50 minutos con un jugador más, los Tuzos no supieron desarmar hasta el tramo final de la prórroga a un meritorio Wydad, más limitado técnicamente pero que suplió con esfuerzo sus carencias y dobló la rodilla cuando avistaba los penaltis.



Fue una internada del uruguayo Jonathan Urretaviscaya que encontró en el centro del área a Guzmán para meter al Pachuca en unas semifinales en las que tendrá como rival al Gremio, campeón de la Copa Libertadores.



Ni el ímpetu inicial del Wydad, que trató de presionar en el campo rival de salida, ni la mayor calidad de los Tuzos le valió a alguno de los dos para acercarse al gol en una tediosa primera mitad.



Un par de internadas por la derecha del uruguayo Jonathan Urretaviscaya, que no encontraron rematador, y un oportuno despeje de Amine Akouchi, que le quitó el balón al chileno Angelo Sagal cuando el delantero se disponía a fusilar desde el borde del área pequeña fue todo lo que aportó el Pachuca en la primera mitad.



El campeón africano, mientras, ni siquiera inquietó la meta del "Conejo" Pérez, que con 44 años ya es el jugador más veterano en la historia de la competición.



Tras el descanso, buscó con mayor decisión la meta rival el equipo de Diego Alonso, aumentó el ritmo de juego y comprobó cómo no era tan complicado crear ocasiones.



La tuvo el japonés Keisuke Honda, la estrella inédita hasta entonces, con un disparo ajustado al poste, en el minuto 48, y pudo marcar Robert Herrera, tres minutos después, con un remate de cabeza que se fue alto.



La entrada del argentino Franco Jara, para aumentar la apuesta ofensiva, y la expulsión con 20 minutos por delante del capitán marroquí Brahim Nakach, por doble amonestación, terminaron por poner de cara el encuentro para el pentacampeón de la CONCACAF.



Pero, precipitado y sin acierto -el primer disparo del encuentro entre los tres palos fue de Víctor Guzmán en el minuto 72- el Pachuca no acabó por decantar la eliminatoria y abocó la resolución a una prórroga en la que cercó la meta de Zouhair Laaroubi y encontró el pase con un remate de cabeza de Víctor Guzmán que le permite seguir soñando.





- Ficha técnica:



1 - Pachuca: Óscar Pérez; Robert Herrera, Joaquín Martínez (Raúl López, m.106), Óscar Murillo, Emmanuel García; Jorge Hernández, Erick Aguirre (Erick Sánchez, m.79); Víctor Guzmán (Omar González, m.118), Keisuke Honda; Jonathan Urretaviscaya, Angelo Sagal (Franco Jara, m.58).



Entrenador: Diego Alonso (URU)



0 - Wydad Athletic: Zouhair Laaroubi; Abdeladif Noussir, Zakaria El Hachimi, Amine Atouchi, Cheik Comara; Brahim Nakach, Salaheddine Saidi, Walid El Karti; Abdeladim Khadrouf (Reda Hajhouj, m.89), Achraf Bencharki; Aoulad Youssef (Ismail El Haddad, m.62).



Entrenador: Hussein Amotta (MAR)



Gol: 1-0: m.112: Víctor Guzmán.



Árbitro: Ravshan Irmatov (Uzbekistán). Expulsó a Nakach por doble amonestación (ms.45+1 y 69). Amonestó a los mexicanos Aguirre y Erick Sánchez por parte del Wydad a Comara -tras utilizar el VAR-, Hajhouj, Noussir y El Hachimi



Incidencias: Partido de los octavos de final del Mundial de Clubes disputado en el Zayed Sports City Stadium de Abu Dabi. Veintitrés grados al comienzo del encuentro