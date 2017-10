Fanaticada de Egipto enloqueció tras conseguir pase a Rusia 2018

Fútbol Internacional

Lunes 9| 10:11 am





Joely Linares | @Lnrsjoe

La selección de Egipto no participa en un mundial desde Italia 1990, torneo en el que fue eliminado en la primera ronda; sin embargo, esta vez los faraones encontraron romper con la sequía al ganarle 2-1 al Congo con un tanto del jugador del Livepool Mohamed Salah.

Con esto Egipto es la segunda selección africana en clasificar al Mundial de Rusia 2018 tras Nigeria y luego de estar 28 años sin participar en el máximo torneo de fútbol su fanaticada en El Cairo enloqueció durante la celebración.

Las personas se comenzaron a concentrar en la plaza de Tahrir e hicieron sonar las bocinas de los carros, un helicóptero desde el aire comenzó a lanzar banderas rojas, blancas y negras, para que los fanáticos las agitaran.

Friend sent me this vid of downtown Cairo after #Egypt qualified for the World Cup for first time since 1990 #EGYCGO pic.twitter.com/3ZgOQ6idXK

— Ali Abdel-Rahman (@Ali98) 8 de octubre de 2017

Egipto está feliz gracias a un argentino. Héctor Cúper logró clasificar al seleccionado egipcio después de 28 años https://t.co/qpRhdJ3bGa pic.twitter.com/QssgM8TLp6 — TN - Todo Noticias (@todonoticias) 8 de octubre de 2017

Además, un periodista egipcio rompió en llanto durante la narración agradeciendo a Dios, por la hazaña que había logrado la selección.

Después de 28 años Egipto se clasifica a un Mundial con un gol de Mohamed Salah al minuto 95. Que estadio, que relato 👏 Suban el volumen pic.twitter.com/Lhwsh32TdB — Martín Bellido López (@martinbellido14) 8 de octubre de 2017

La victoria también se celebró en casa. Un fanático no pudo contener la emoción y rompe en llanto luego de ver nuevamente a la selección en un mundial.