Miranda niega relajación de Brasil para enfrentarse a Chile

El defensa Joao Miranda negó hoy que la selección brasileña haya relajado su atención en las eliminatorias sudamericanas del Mundial por haber alcanzado con mucha anticipación su clasificación a Rusia y garantizó que el objetivo es ganar a Chile en la última fecha.



"Nuestro objetivo es vencer este partido. El Mundial está cerca. La mejor forma de prepararnos es ganar cada partido", dijo Miranda tras el penúltimo entrenamiento de la Canarinha antes de enfrentar este martes a la necesitada selección de Chile en Sao Paulo.



La Roja, tercera en la clasificación, necesita asegurar los tres puntos para evitar riesgos de quedar fuera del Mundial.



"La selección brasileña está llena de jugadores experimentados, que saben actuar en estas situaciones. Si Chile está en esta situación, no es nuestra culpa", expresó el central del Inter italiano.



"Nuestra obligación es jugar a fútbol. Si Chile va al Mundial, será por mérito suyo", añadió tras enfatizar que ganar al subcampeón de la Copa Confederaciones y el bicampeón de la Copa América "es la mejor manera de demostrar" el valor del equipo brasileño.



Miranda recordó el partido que Chile ganó a Brasil en Santiago por 2-0 hace exactos dos años, y admitió que en aquella época la plantilla que orientaba Dunga pasaba "un momento difícil, nada salía bien".



"La mayoría de los jugadores son los mismos de ahora. Hoy tenemos más confianza, los resultados traen eso. La situación ahora es diferente. En aquella ocasión enfrentamos una Chile motivada, pero ahora estaremos delante de nuestra afición", dijo.



Miranda se refirió a la baja del centrocampista Arturo Vidal.



"Les hará mucha falta, tiene mucha garra y espíritu. Vive un gran momento en su carrera, no sé si uno de los mejores Los grandes jugadores siempre hacen falta en sus equipos", agregó.



El exjugador del Atlético de Madrid se refirió también a la posibilidad de que la selección argentina no se clasifique para Rusia.



"No me preocupa. Nuestro foco es la selección brasileña", aunque admitió que un Mundial "pierde encanto si faltan las grandes figuras y más tradicionales selecciones.