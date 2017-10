Nasri: "Deschamps no llama a Benzema por sus orígenes"

Fútbol Internacional

Raúl Pérez / @enriul

Samir Nasri, actual jugador de Antalyaspor de Turquía, no tuvo pelos en la lengua al momento de hablar sobre la actual situación de Karim Benzema en la selección francesa de fútbol El mediocampista, siempre polémico, apuntó al seleccionador galo, Didier Deschamps.

Nasri, quien la temporada pasada jugó en Sevilla, aseguró que “Deschamps no llama a Benzema por sus orígenes”. Benzema, delantero del Real Madrid, no acude a la selección desde el altercado con Mathieu Valbuena, por la publicación de varios videos de este último.

“Los orígenes de Benzema pesaron en la decisión de (Didier) Deschamps de no llamarlo. (Hatem) Ben Arfa lo ha vivido. La temporada que hizo cuando jugador del Niza era suficiente para ir a la Eurocopa, pero no fue así”, aseguró el jugador de 30 años en declaraciones a Canal Football Club.

Nasri aseguró que si Valbuena continuara en la selección, todo sería distinto. “Si Mathieu (Valbuena) todavía jugase, entendería que Benzema no fuera convocado, pero el ya no está. ¿Por qué no vuelve Karim, si hasta el presidente está abierto a que vuelva?”, afirmó Nasri.

Pensando solo en lo deportivo, Nasri lamenta la ausencia de Karim en el ataque francés. “Lo siento por él, porque realmente quiere estar. Es bastante estúpido prescindir de un jugador como este, pudiendo tener una delantera formada por Mbappe, Benzema, Griezmann, Dembélé… no tiene sentido para mí”, finalizó.

con información de onefootball.