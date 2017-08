Farías dice The Strongest juega bien de visita y Lanús no es fuerte de local

Fútbol Internacional

El entrenador venezolano César Farías expresó este sábado su confianza en avanzar en la Copa Libertadores al considerar que su equipo, el The Strongest, juega bien de visitante y su próximo rival, el Lanús, no es tan fuerte en casa.



"Estamos con confianza. Este equipo ha jugado muchos partidos de visitante y los ha jugado bien, mientras Lanús, que es un gran equipo, no ha sido tan fuerte de local, ahí radica nuestra confianza", subrayó Farías antes de viajar a Buenos Aires.



El equipo 'Atigrado' se enfrentará al 'Granate' el próximo martes para buscar el pase a cuartos de final del certamen internacional.



Farías está confiado en que su equipo tiene la capacidad de revertir el 1-1 del partido de ida que se jugó en La Paz,



El Tigre, como se conoce al conjunto boliviano, viene de golear en la liga doméstica al Sport Boys por 5-1, reivindicando su mal debut en el torneo cuando perdió 1-2 ante el San José.



El portero del equipo, Daniel Vaca, de 38 años, consideró importante demostrar que el equipo sabe jugar de visitante mediante un planteamiento de juego inteligente.



Jugando a domicilio en la Libertadores, el The Strongest se impuso al Wanderers uruguayo y empató con el Unión Española chileno, el Sporting peruano y el Santa Fe colombiano.



