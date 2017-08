Bolivia rechaza cambio de estadio en Lima para visitar a Perú

Fútbol Internacional

Viernes 4| 9:08 pm





"El presidente del ente matriz del balompié nacional, Marco Peredo, se ha pronunciado esta tarde rechazando toda opción de variante de la temática", expresó la FBF en un comunicado.



Los institución señaló que la federación peruana no tomó ningún contacto con los dirigentes bolivianos para "poner en consideración y/o conocimiento" la posibilidad de que el partido ya no se juegue en el estadio Nacional como está previsto.



Según la FBF, el cuerpo técnico de la Verde y los dirigentes ya delinearon en el lugar los aspectos correspondientes a la logística, tomando en cuenta que el partido se jugará en ese escenario, como señala la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA).



La Federación Peruana de Fútbol anunció que el partido se disputará en estadio Monumental del Universitario de Deportes, después de no haber solucionado discrepancias con autoridades peruanas por la programación de un concierto de los artistas Marc Anthony y Carlos Vives para el 12 de agosto.



Los dirigentes peruanos temen que con ese concierto el campo de juego quede dañado y por eso definieron el cambio del escenario para recibir a Bolivia por las eliminatorias mundialistas. EFE