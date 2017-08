Exigencias de FIFA causan estragos en división de ascenso del fútbol panameño

Fútbol Internacional

El proceso de licenciamiento de FIFA causó estragos en el ascenso del fútbol panameño, a punto de inhabilitar a tres clubes por no pasar los requisitos exigidos por máxima entidad del balompié, informó este viernes la Federación Panameña de Fútbol.



"El Comité de Licencias en un informe sostiene que los clubes Panamá Viejo FC y New York FC no cumplen con los requisitos básicos exigidos por FIFA y CONCACAF para que se les otorgue la Licencia como Club Profesional, mientras que Sport West FC no aportó documentación alguna dentro de su recurso de alzada", señala un comunicado de la federación panameña.



La inhabilitación de estos tres clubes trae preocupación para Juan Ramón Solís, presidente de la Asociación de Futbolistas Profesionales de Panamá (Afutpa), quien adelantó a Efe que pueden quedarse sin empleo 60 o más jugadores.



"No quiero ni imaginarme la situación de todos esos jugadores con sus familias. Nosotros como asociación iremos hasta las últimas consecuencias para ayudar a estos jugadores y si tenemos que tomar medidas, lo haremos", señaló el dirigente.



Solís agregó que Afutpa no defiende a los malos dirigentes, "si los clubes no cumplían, que se sancionen, pero no es posible que los jugadores no supieran el estatus de su club. Como no se nos informó a nosotros con tiempo, pareciera que esto salió de un día para otro, los clubes no entregaron nada y bueno, descienden", exclamó Solís.



El dirigente manifestó que la situación que viven estos jugadores, quienes quedan desempleados o en un limbo laboral, es parte de la irresponsabilidad de varios actores que tienen que velar por el bienestar de los mismos.



El secretario general de la Fepafut, Eduardo Vaccaro, aclaró hace unos días que "el reglamento de licenciamiento dice que a los clubes que no se les otorgue la licencia, pasan a la categoría inferior", en el caso de Panamá estos tres clubes descenderían a la Copa Rommel Fernández, la tercera división del país centroamericano.