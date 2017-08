El uruguayo Viera empuja al Junior en octavos de final

Fútbol Internacional

Jueves 3| 11:13 pm





En la primera etapa el control del balón no fue claro para ninguno de los dos equipos, con algunas situaciones de peligro para los locales que no tuvieron argumentos para crear peligro en el arco defendido por el arquero titular del Deportivo Cali y de la selección Guatemala, Ricardo Jerez.



Teófilo Gutiérrez y Yimmy Chará, figuras del equipo Tiburón, que marcha segundo en el torneo local con 12 puntos, no fueron tan efectivos como se les ha visto en los últimos partidos del campeonato local y así el encuentro se emparejó.



Y fue el Deportivo Cali el que abrió el marcador fue el argentino Fabián Sambueza en el minuto 32 luego de un contragolpe y de un gran pase de Andrés Felipe Roa con el que los Azucareros sorprendieron a los asistentes al Estadio Metropolitano de Barranquilla.



Para el segundo tiempo los dirigidos por Julio Avelino Comesaña salieron con más ímpetu y orden a quebrar el sistema defensivo propuesto por los de Héctor Cárdenas.



Tras varias intervenciones exitosas del guardameta Jerez llegó la jugada que emparejó las acciones en el minuto 56 cuando el central chileno Roberto Tobar sancionó penal ante una falta de Luis Orejuela sobre Luis Escalante que el paraguayo Roberto Ovelar transformó en gol.



Lo que siguió fue un control total de la esférica por parte de los locales que se fueron encima de los caleños a los que solo les quedó aguantar atrás lo que más pudieron para llevar el encuentro a la definición por penales que finalmente llegó tras 94 minutos.



En la tanda de lanzamientos desde el punto penal, en la que el arquero uruguayo fue la figura ante la decepción de Teófilo Gutiérrez que erró su cobro, anotaron por los locales Jarlan Barrera, Yimmy Chará y Leider Escalante con los fallos de Teo y Leonardo Pico.



Por el Cali marcaron Andrés Pérez y Daniel Giraldo mientras que César Amaya, Luis Orejuela y el argentino Néstor Mohiragi decepcionaron con lanzamientos débiles que facilitaron el lucimiento de Viera. EFE