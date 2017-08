Toluca ficha al argentino Canelo y espera permanencia de compatriota Triverio

Fútbol Internacional

"La decisión la tomará Enrique, tiene esa opción, es bueno y es sano, pero no me puedo meter en asuntos personales y la última palabra la tiene él", apuntó Cristante en conferencia de prensa.



Triverio, de 28 años, había hecho toda su carrera en el fútbol de su país, de 2008 a 2015, año en el que fue requerido por el Toluca y ahora ha sonado como un potencial refuerzo para el Racing de Avellaneda, lo que representaría su vuelta a Argentina.



El técnico no ofreció más detalles sobre la permanencia o salida de Triverio, quien el pasado Clausura sufrió una sanción de un año tras agredir a un árbitro, castigo que posteriormente fue apelado y reducido por el Tribunal de Arbitraje Deportivo.



Sobre Canelo, último refuerzo del equipo para este campeonato, el estratega aseguró que siempre fue la primera opción para reforzar la ofensiva del Toluca "Desde un inicio Canelo dijo que no iba a firmar en otro equipo que no fuera Toluca".



En tanto, el delantero explicó que ya conocía al equipo y recordó que se reencontró con su compatriota Rodrigo "Droopy" Gómez con quien ya había jugado en Argentina, mientras que a sus otros paisanos Rubens Sambueza, Pablo Barrientos, Gabriel Hauche, Jesús Méndez y Santiago García, "los conoce bien".



"Hay un gran grupo y esa es la base de todo y todos apuntamos a algo, nos planteamos un objetivo y creo que unidos lo podemos lograr", dijo Canelo, quien antes jugó para Chiapas y Puebla, equipos con los que sumó ocho goles.



El domingo, el Toluca recibe al Atlas, líder invicto del torneo, en la tercera jornada del Apertura 2017. EFE