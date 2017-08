Espanyol y Twente empatan en un choque marcado por el parón arbitral

Fútbol Internacional

El Espanyol empató el cuarto amistoso de la pretemporada, contra el Twente holandés, un ensayo condicionado por la suspensión, durante diez minutos, del encuentro por parte del árbitro después de que los futbolistas blanquiazules se encararan con él por la expulsión de Piatti, en el 60.



Al margen de la actuación del colegiado Bas Nijhuis, los de Quique Sánchez Flores mostraron dos caras. En la primera parte no disfrutaron de ocasiones de gol. En la segunda, en cambio, se vio la mejor versión del delantero brasileño Leo Baptistao, sin que eso sirviera para superar a los holandeses.



En los compases iniciales, la frescura del Twente acorraló al Espanyol en su área. Los catalanes no disfrutaron de ocasiones de gol y tuvieron problemas para desplegar su fútbol ofensivo. Los holandeses examinaron varias veces a Pau López, aunque la defensa blanquiazul se plantó con autoridad y evitó sorpresas.



Gjorgjev dispuso de dos disparos a la media hora de partido que culminaron la insistencia del anfitrión, sin más peligro. La dupla atacante de Quique Sánchez Flores, Sergio García y Leo Baptistao, no replicaba. De hecho, no había noticias visitantes en los dominios del portero Brondeel.



En la reanudación, el Espanyol salió dispuesto a cambiar el signo del choque. Lo hizo guiado por Baptistao, que, ahora sí, enseñaba los dientes. El brasileño tuvo hasta tres ocasiones que daban otro aire al encuentro. La dinámica blanquiazul mejoraba y el partido estaba más parejo.



De todos modos, en el minuto 60 toda esta escalada se frenó. Y no por la expulsión de Piatti por roja directa, sino por la reacción del colegiado. Los jugadores blanquiazules se encararon con Bas Nijhuis y, de forma sorprendente, el árbitro decidió anular el partido.



Durante diez minutos, la incertidumbre reinaba en el Sportpark Heeckeren, hasta que el arbitro internacional decidió reanudarlo. Después de este parón, el encuentro se rompió. Pese a los intentos de ambos conjuntos de superar el empate, el desenlace apenas sirvió para ver buenas actuaciones de Adrià López, meta suplente.

