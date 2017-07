Sergio Ramos: "No nos gusta perder ni en los amistosos"

Fútbol Internacional

"No nos gusta perder ni en los amistosos, queremos hacer una buena actuación y, si nos podemos llevar un buen resultado, mejor", dijo el defensa español en la rueda de prensa previa al entrenamiento oficial del clásico en el Hard Rock Stadium.



El sevillano insistió en que un clásico es "la mejor manera" de comenzar la temporada, cuyos inicios "a veces no son tan exigentes".



"Sabiendo que tienes a un rival así, haces muchísimo hincapié al detalle", aseguró Ramos.



El de este sábado será el primero de los tres clásicos que jugarán Real Madrid y Barcelona este verano, ya que el 13 y 16 de agosto disputarán la Supercopa de España.



Ramos apostó por "vivir la sensación de un clásico" mañana y apuntó que, en él, podrán saber "en qué momento están" sus máximos rivales.



Preguntado por el posible fichaje del francés Kilian Mbappé por el Real Madrid, que podría llegar a los 180 millones de euros de traspaso según los medios especializados, el capitán del Real Madrid dijo que le parece un jugador de "proyección tremenda y súper joven".



"Pero hablar de jugadores que a día de hoy no pertenecen a nuestro club sería perder el tiempo", indicó antes de decir que la plantilla blanca está "muy bien".



Sobre la cantidad hipotética del traspaso, comentó que "cada uno paga lo que quiere y lo que puede", y que no le corresponde a él tomar la decisión.



El Real Madrid disputará mañana el duelo ante el Barcelona a las 19:30 hora local (23:30 GMT) en el Hard Rock Stadium de Miami Gardens, en un choque perteneciente al torneo veraniego International Champions Cup (ICC). EFE