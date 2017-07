Rakitic cree Neymar se queda pero entiende lo que "quiere decir" su familia

Fútbol Internacional

Jueves 27| 10:12 pm





"Todos sabemos que es una parte muy importante lo que quiere decir siempre nuestra familia y nosotros queremos que se quede y por supuesto que note el cariño", dijo Rakitic en declaraciones a la prensa previo al primer entrenamiento del equipo en Miami, preparatorio para el clásico contra el Real Madrid el sábado.



En las últimas semanas se ha especulado mucho con un posible traspaso del brasileño, que hoy entrenó con normalidad en esta ciudad del sur de Florida (EE.UU.), al club parisino y según medios especializados en la decisión final pesaría la opinión de su padre, Neymar Sr.



Rakitic también dijo que en el vestuario "entienden" sus dudas y que es una elección "muy complicada".



Preguntado si cree que su compañero se quedará, Rakitic respondió que "sí", y aseguró que en los partidos de pretemporada "se ve que se integra al 100 % y no ha cambiado en nada".



"Más cariño que con nosotros no lo va a tener en ningún lado, ojalá que se quede mucho más", añadió el mediocampista, quien resaltó que Neymar es una "parte importante" del grupo.



Sobre el partido ante el Real Madrid, el segundo clásico amistoso en la historia y el primero que se celebrará en Estados Unidos, Rakitic consideró que va más allá de un simple encuentro de preparación.



"No será un amistoso, quieres ganar siempre y un clásico es un clásico", insistió el croata, que aseveró que pretenden hacer "un buen partido" y seguir con el "ritmo positivo" que llevan en la presente pretemporada.



El croata también opinó sobre los posibles fichajes en su posición que podría firmar el Barcelona antes del cierre de mercado y dijo que, si llegasen, "lo van a tener muy complicado ellos mismos" pero que "los buenos jugadores son bienvenidos".



El exsevillista bromeó con el buen ambiente que reina en la pretemporada más allá del posible traspaso de Neymar, y reveló que en la concentración de este año se escucha mucha "música española y latina, como Maluma". EFE