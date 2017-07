Muere en España el ex seleccionador boliviano Ovidio Messa

Fútbol Internacional

El exfutbolista y exseleccionador de Bolivia Ovidio Messa Soruco, considerado una de las leyendas del fútbol boliviano, murió hoy en España a sus 64 años, a causa de un cáncer.



La Federación Boliviana de Fútbol (FBF) informó sobre la muerte de Messa, ocurrida en Alicante (España), en un comunicado en el que también expresó una "profunda condolencia" a la familia del exfutbolista.



La institución destacó los "valores deportivos y calidad humana" de Messa, que "le valieron unánime reconocimiento".



El presidente del país, Evo Morales, expresó a través de Twitter sus condolencias por el fallecimiento de Messa, quien fue "admirado por el pueblo y ejemplo de vida para futuras generaciones en el fútbol".



"Nuestra solidaridad con su familia y con la del deporte. Sugiero que nuevo estadio de Yacuiba, lleve su nombre. Fue un talento inolvidable", escribió el gobernante boliviano, quien es un gran aficionado al fútbol.



Messa nació en diciembre de 1952 en la localidad de Yacuiba (sur), fronteriza con Argentina.



Militó en los clubes bolivianos Petrolero, Chaco Petrolero, The Strongest y Bolívar; en los paraguayos Guaraní y Libertad, y también vistió la camiseta de la selección de Bolivia.



En su etapa de entrenador, estuvo al mando del Bolívar, el The Strongest, el Oriente Petrolero, el Wilstermann, el Blooming, el Independiente de Sucre, y también dirigió a la Verde.



En un mensaje en Twitter, la directiva del The Strongest se sumó "al luto de toda la familia aurinegra" y recordó a Messa como una de las "leyendas" stronguistas.



El Bolívar recordó en su cuenta en Facebook que "el gran jugador chaqueño" defendió la camiseta celeste en 1976 y 1984 y dirigió al equipo en 1991.

