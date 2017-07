James jugó, Morata debutó y Bayern venció al Chelsea

Fútbol Internacional

El Bayern Múnich, con el colombiano James Rodríguez durante los noventa minutos en el campo, derrotó este martes por 3-2 al Chelsea en un amistoso disputado en Singapur en el debut de Álvaro Morata en el equipo inglés que entró al campo en el minuto 64.



James empezó jugando recostado hacia la derecha hasta que el segundo tiempo, tras la sustitución de Robert Lewandowski y el cambio de posición de Thomas Müller que pasó a jugar en punta, asumió el papel de mediapunta. El colombiano disfrutó de mucho contacto con el balón y dispuso de varias ocasiones de gol aunque no estuvo afortunado en la definición.



Morata, por su parte, prolongó de cabeza un saque de esquina de Cesc Fabregas en el primer poste para el segundo gol del Chelsea marcado por Batshuayi en el minuto 86.



El Bayern tuvo un buen arranque con mucha posesión de balón, transiciones rápidas y ya en el minuto 6 se fue en ventaja con un remate del brasileño Rafinha desde 25 metros de distancia tras un cambio de frente del francés Franck Ribery.



En el minuto 12 el Bayern aumentó, por intermedio de Thomas Müller que definió a puerta vacía tras un centro desde la izquierda de Ribery que sobró al meta Tibaut Courtois cuando salía a achicar el ángulo.



James tuvo una excelente ocasión de aumentar para el Bayern el minuto 18 cuando un centro de Ribery lo dejó sólo a diez metros de la portería. El colombiano tuvo tiempo para bajar la pelota con el pecho pero su remate salió por encima de la portería.



En el 27, otra vez por intermedio de Müller, con un disparo desde fuera del área, vino el tercero para el Bayern.



Luego el Bayern bajó un poco el ritmo y el Chelsea reaccionó y tuvo algunas llegadas hasta que, ya en el tercer minuto de descuento del tercer tiempo, logró acortar distancias con un disparo dentro del área de Marcos Alonso.



James volvió a tener ocasiones de marcar en la segunda parte con un remate de cabeza desviado en el 55 y poco después con dos remates dentro del área, uno que salió cerca del segundo poste y otro que paró Courtois.



Al final, el gol de Batshuayi puso en el horizonte de lo posible una remontada del Chelsea que sin embargo no alcanzó a llegar.



Para el Bayern la victoria le permite cerrar de manera conciliadora la gira asiática que no ha sido afortunada y que hasta ahora había dejado como saldo una derrota en la tanda de penaltis ante el Arsenal y una goleada por 4-0 encajada ante el AC Milán.



Además, ha quedado el mal sabor de la lesión de Juan Bernat, con una ruptura de ligamentos que lo mantendrá apartado de las canchas durante varios meses.

EFE