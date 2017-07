El Mónaco descarta venderle al PSG a Fabinho

Fútbol Internacional

El Mónaco ha rechazado, aparentemente de forma definitiva, vender al París Saint Germain (PSG) el brasileño Fabinho, por el que el club de la capital francesa había hecho una oferta de 45 millones de euros, en un encuentro de alto nivel de los dos equipos, reveló hoy la prensa francesa.



La entrevista entre el vicepresidente del Mónaco, Vadim Vasilyev, y el presidente del PSG, Nasser Al Khelaïfi, se celebró en un restaurante del principado el pasado jueves por la noche, y pudo servir para hablar de otra de las ambiciones del club de la capital en este mercado, el joven francés Kylian Mbappé.



"L'Équipe" señaló que Vasilyev y Al Khelaïfi apenas abordaron el caso Mbappé (que también interesa al Real Madrid), en primer lugar porque el PSG tiene como principio no discutir de un futbolista con su club sin antes haber obtenido el visto bueno del propio jugador.



Y hasta ahora la joven promesa del Mónaco (19 años) no ha confirmado su voluntad de irse a París en los dos contactos que ha tenido con sus representantes (el propio Al Khelaïfi, el director deportivo, Antero Henrique, y el entrenador, Unai Emery).



En cuanto a Fabinho, el vicepresidente del Mónaco explicó a su interlocutor que no están dispuestos a que se les vaya uno de sus mejores elementos a su rival "número uno", de acuerdo con el diario deportivo.



En una línea similar, "Le Parisien" indicó que el Mónaco no ha cambiado su posición con respecto a esos dos jugadores, lo que significa que no tiene intención de que se le escapen.



Sobre todo, porque Mbappé ha decidido quedarse un año más en su equipo actual, pero a condición de que sus directivos no lo vendan y de que tampoco se separen de algunos de los otros pilares del juego para que pueda mantenerse al alto nivel que demostró la pasada temporada.



Algo que el Mónaco tendría que poder permitirse con las cesiones que ya ha hecho o que está a punto de cerrar (Bernardo Silva, Dirar y Germain), y que supondrán la entrada en su caja de cerca de 110 millones de euros. EFE