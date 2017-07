Costa Rica se matricula en cuartos de final y elimina a Guayana Francesa

Fútbol Internacional

Viernes 14| 10:52 pm





La victoria, la segunda de Costa Rica, además de un empate frente a Canadá, deja al combinado tico al frente de la clasificación del grupo con siete puntos de nuevo posibles.



Más tarde Canadá, que tiene cuatro puntos, y Honduras, con tres, definirán al segundo clasificado del grupo, que en los cuartos tendrán que cruzarse con los equipos de los grupos B y C.



El primero del grupo A se enfrentará en el primer partido de cuartos de final al segundo del B y el segundo lo hará con el segundo del C.



El partido no pudo comenzar mejor para Costa Rica, que se fue en ventaja a los 4 minutos gracias al delantero Ariel Rodríguez, que se anticipó a un saque de esquina.



Escasos espectadores en las tribunas y una temperatura de 40 grados centígrados pusieron las cosas cuesta arriba para la formación caribeña, que en el minuto 61 perdió por expulsión con roja directa al centrocampista Ludovi Baal.



La inferioridad numérica y el desgaste físico en busca de un gol sin recursos técnicos pasó factura.



A los 79 minutos Rodney Wallace recibió un pase preciso de Marco Ureña en una rápida maniobra de contragolpe.



El equipo se vino abajo y la puntilla la puso el delantero David Ramírez a los 83 minutos.



Ureña tuvo al menos tres ocasiones claras de gol en los últimos minutos del partido, pero su falta de acierto y las buenas intervenciones del arquero Donovan Leon, que fue el mejor de Guayana Francesa, impidieron que la goleada fuese de escándalo.



El entrenador costarricense Oscar Ramírez dio descanso a la mayoría de los jugadores que habían salido titulares en los dos primeros partidos y eso se notó en el rendimiento del equipo.



Ahora Costa Rica tiene cinco goles a favor y sólo uno en contra, mientras que Canadá tiene cinco goles a favor y tres en contra, a falta de lo que haga ante Honduras, que para quedar segundo necesita conseguir la victoria.



Antes del partido Guayana Francesa fue castigada por la organización con la pérdida de los puntos y un resultado negativo de 3-0 en el partido de la segunda jornada que igualó sin goles con Honduras.



El Comité Disciplinario de la Concacaf dictaminó que el jugador francés Florent Malouda fue alineado indebidamente para ese encuentro correspondiente a la segunda jornada.



La Concacaf había advertido hace meses a Guayana Francesa que no podía incluir a Florent Malouda en la plantilla que jugaría partidos oficiales.



Malouda, de 37 años, fue internacional con Francia y por lo tanto no podían competir con otra selección, aunque nació en Guayana Francesa.



La Federación de Fútbol de Guayana Francesa fue multada y Malouda suspendido con dos partidos. EFE