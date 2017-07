Estudiantes derribó a Nacional Potosí

Fútbol Internacional

Jueves 13| 8:43 pm





Estudiantes argentino venció a domicilio al Nacional Potosí en la altitud boliviana con un tanto de Lucas Rodríguez casi al final del encuentro correspondiente a la segunda fase de la Copa Sudamericana.



El gol llegó en el minuto 80 con un toque de Rodríguez, que aprovechó los errores cometidos previamente por la defensa local y el portero Jorge Ruth para despejar un balón que no llevaba peligro.



El duelo fue disputado en el estadio Víctor Agustín Ugarte, de Potosí, situado a 3.976 metros sobre el mar.



La segunda mitad, favorable en su parte final a los visitantes, fue todo lo contrario de la primera, en la que el conjunto potosino insistió varias veces pero no pudo vencer la portería rival.



Antes de los 25 minutos, el portero argentino Andujar afrontó una seguidilla de ataques peligrosos que sorteó gracias a sus reflejos, pero también a la suerte cuando parecía llegar el gol boliviano.



Los arietes Cristian Alessandrini y Aldo Velázquez atacaron con intensidad, pero no hallaron la fórmula para sellar el gol, al tiempo que Mariano Andujar se convertía en una figura del equipo.



La vuelta se disputará el 3 de agosto en Argentina.