Karla Torres: "Si no rendíamos nos podían devolver a Venezuela"

La experiencia en el fútbol internacional siempre genera mayor conocimiento y ayuda a incrementar el nivel tanto físico como mental. Karla Torres es ejemplo de que con esfuerzo, pasión y constancia, se pueden derribar diversas paredes que la conciencia siempre suele construir en la razón de los deportistas que entrenan bajo ejercicios de alto rendimiento.

Su estadía en Colombia ha sido fructífera, pero el nivel de juego es totalmente diferente al que se practica en los terrenos venezolanos, “Adaptarse fue difícil, un clima caluroso que hizo que costara incorporarse, mi compañera Canaguacán (Alexandra) llegó enferma y el equipo fue incorporándola, era necesario entrar en calor porque si no rendíamos nos podían devolver, ya que no habíamos firmado contrato en un principio, pero nos dieron la confianza y poco a poco se fueron dando los resultados”.

De no haber sido expulsada en la final, la historia hubiese sido otra, “La expulsión pesó mucho porque no sólo fui yo, sino mi compañera Rosario, la defensora central puertoriqueña, que vio la quinta tarjeta amarilla. Ambas suspensiones desarmaron el equipo, en la vuelta, el gol que nos marcan fue por un error en la zaga que quizás con la experiencia de Rosario se hubiese evitado. En el ataque, la jugadora que ingresó por mí tuvo unos primeros 15 minutos muy buenos, pero la falta de competencia le hizo efecto y su rendimiento fue cayendo y se notó en su juego”.

En la tabla de goleadoras del certamen cafetalero, Torres ocupó la séptima casilla con ocho tantos, de los cuales tiene un par que considera sus favoritos, “Obviamente el que conseguí frente a Santa Fe está entre mis preferidos, primero por anotarle a un equipo a quien le fue prácticamente difícil anotar, además fue en una final y eso lo hace más especial. Dicho gol se lo dediqué a mi madre; ya antes del partido pensaba que iba a marcar, me mentalicé y así fue”.

“El que marqué en Cúcuta me gustó por la forma en cómo fue, nosotros debíamos ganar tres encuentros en fila y tras ganar el primero, nos llenamos de confianza para afrontar los demás”, apostilló la ariete criolla.

Para la final del campeonato colombiano, en la cera del frente tenía a su compatriota y compañera de selección, Oriana Altuve, segunda máxima artillera del torneo, “Oriana y yo somos compañeras de selección desde 2007, somos amigas, ambas conocemos a nuestros padres, pero es como dicen, dentro de la cancha no hay amigos”.

Ser rivales no fue obstáculo para que ambas intercambiaran palabras, “Antes del partido nos deseamos suerte, y después de éste nos felicitamos por todo lo que hemos logrado”, aseguró.

Ningún venezolano es ajeno a lo conseguido por la “Vinotino” Sub 20 en el pasado Mundial de la categoría disputado en Corea el presente año, la delantera tuvo palabras para Adalberto Peñaranda, quien en la instancia decisiva frente a su similar de Inglaterra falló un penal que pudo haber cambiado las cosas.

“Esas experiencias sólo las puede vivir un jugador de fútbol, el fanático puede decir muchas cosas, pero uno que está allá adentro es quien siente todo tipo de sensaciones. ¿Qué más podía hacer Peñaranda? Qué más le puedes pedir a él si grandes jugadores que cobran millones de dólares han fallado, lastimosamente no lo pudo concretar, pero a Adalberto no hay que decirle nada, dentro del campo uno siente miedo, presión y adrenalina, cosas que no se pueden explicar. Sólo el jugador sabe lo que se siente”, exclamó Torres.

En su posición del esquema, y como goleadora es inevitable no sentir la presión en los partidos, y los hinchas hacen que dicha emoción incremente, “Podrás ser goleadora, pero en momentos como el de Peñaranda, o frente al portero, el arco se te pone pequeñito. El fanático por ser fanático quiere que las cosas salgan perfectas, pero somos humanos y podemos errar”, finalizó la atacante.