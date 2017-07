Muere Chuck Blazer el que destapó "FIFA Gate"

Andrés Díaz / @Andrewwdiaz

Chuck Blazer fue exsecretario general de la CONCACAF y vicepresidente ejecutivo de la Federación de fútbol de los Estados Unidos, lamentablemente falleció durante la noche de hoy según medios norteamericanos.

Blazer fue importante testigo parea el FBI durante las investigaciones en la FIFA por actos de corrupción, el más grande en la historia del fútbol internacional.

Se desconocen las causas de su muerte pero el dirigente falleció a las 72 años, días atrás habían informado que estaba delicado de salud.

Confirmed: Chuck Blazer, larger than life soccer executive whose final years were dogged by investigation, illness and disgrace, has died.