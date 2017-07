Almeyda le abre la puerta al "Chicharito"

Fútbol Internacional

El entrenador argentino Matías Almeyda abrió la puerta al delantero mexicano Javier "Chicharito" Hernández para un eventual regreso a las Chivas de Guadalajara, actual campeón del fútbol mexicano.



Almeyda explicó que el equipo intentó firmar al jugador de Tigres Javier Aquino, pero no se lo vendieron. Añadió que en cada puesto tiene a dos jugadores y no vio a otros futbolistas que puedan superar a sus dirigidos y luego se manifestó a favor de Hernández, jugador del Bayer Leverkusen alemán.



"Los jugadores muchas veces le dan prioridad su carrera y el sueño de jugar en otro país. (Hernández) sabe que esta es su casa y esperemos que vuelva joven, no viejo", agregó.



"Chicharito" debutó con el Guadalajara en 2006 y jugó hasta el 2010 para luego ser transferido al Manchester United inglés.



El estratega debe cubrir en la delantera la ausencia de Alan Pulido, quien se lesionó el brazo derecho a inicios de mes con la selección mexicana y estará fuera de la canchas durante el todo el próximo Apertura, y para ello dará oportunidad a sus jugadores jóvenes.



Fuente: EFE