Karla Torres: "La liga colombiana es muy sólida y competitiva, quedé impresionada"

Luis Suárez | @SirLuchoSuárez

La generación de futbolistas femeninas en el país viene creciendo como la espuma, no es difícil identificar a las exponentes del balompié que hacen vida en otras latitudes dejando el nombre de Venezuela con un listón alto, asimismo, abriendo puertas a otras compañeras de profesión para que obtengan nuevas oportunidades de seguir creciendo.

Pero no fue en suelo venezolano donde el “boom” del balompié para damas comenzó, ya desde hace tiempo atrás en países como Alemania, Estados Unidos, Brasil, entre otras naciones, el deporte había comenzado a fomentarse desde sus raíces, y en el último año, Colombia se ha unido a la iniciativa, creando su propia liga profesional de fútbol para féminas.

En su primera edición, el Independiente Santa Fe se proclamó campeona tras disputar una final sumamente igualada frente al Atlético Huila. El formato del desenlace liguero fue a través de dos partidos, ida y vuelta, el en cual las “Leonas” triunfaron con un agregado de 3-1 (1-2; 1-0).

Uno de los pilares para el sub campeonato del cuadro auriverde fue la criolla Karla Torres, máxima artillera de la oncena con ocho tantos y una de las jugadoras más valoradas del torneo cafetero. En la final frente a Santa Fe, la ariete marcó en el encuentro de ida en su escenario, pero fue expulsada tras recibir doble amarilla, evento que marcó la serie puesto que la atacante no participó en la vuelta por la sanción.

Torres, ya en Venezuela, visitó el Bloque de Armas y brindó una entrevista amena para las redacciones de Meridiano y 2001, donde contó su experiencia en la liga del vecino país, a la misma ves comentó sus impresiones sobre este primer año y cómo fue su camino para llegar a ser una de las jugadores indiscutibles para el técnico Douglas Calderón.

“Contenta por lo que hicimos con el Atlético Huila, veo una liga muy sólida y competitiva, con una gran estructura, quedé impresionada porque no estaba acostumbrada a eso porque aquí en Venezuela teníamos una liga amateur, ahora es que tenemos un campeonato profesional, pero según comentarios que he recibido, todavía le falta mucho, allá tenían proyectos y está asegurada por tres años, vi que todos los equipos tenían sus condiciones básicas, se desplazaban en avión, tenían su autobús personal, la logística era excelente al llegar a los estadios”, aseveró la goleadora.

La diferencia de entre los escenarios colombianos y venezolanos era muy grande, “Todas las canchas estaban en buenas condiciones, una que otra tenía detalles, pero no veías nada como el Pedagógico de Caracas o San Juan de los Morros, de verdad que con respecto a la estructura de la liga la vi muy sólida”.

Los estadios y terrenos de juego no son los únicos factores diferenciales entre ambas competiciones, la fanaticada juega un factor importante en el balompié de la hermana república, “En Colombia la gente es muy fanática del fútbol, todos siguen el deporte, y en donde vivo es un pueblo muy pequeño, entonces todos se conocían, cuando caminas por la calle todos te reconocen y saben que eres jugadora del Huila. La gente se comportó excelente con nosotras, e inclusive recibí detalles como un dibujo, cosas que aquí lastimosamente nunca pude disfrutar, en redes sociales todos te escriben, y afuera del estadio te esperan para tomarse fotos contigo y firmar autógrafos, ha sido una experiencia muy bonita y ojalá la pueda volver a vivir”.

Sus inicios en el fútbol tricolor fue muy difícil, cuando llegó al equipo no comenzó a jugar como atacante, sino como extremo, incluyendo que no se encontraba en su mejor forma, “Al principio sí me habían contratado como delantera, pero el primer DT me colocó como carrilera por una banda, y ahí comencé a jugar los primeros partidos, luego despidieron al técnico y con el nuevo estratega, quien era el asistente del anterior, y se tomó la decisión de que tenía que jugar adelante. Gracias a Dios me fue muy bien, a partir de ese momento comencé a hacer goles y a posicionarme en la tabla. Al principio no jugué muchos minutos, también llegué en malas condiciones porque estábamos de vacaciones de invierno, no sólo mi persona, sino todas las extranjeras llegaron con las mismas condiciones, pero poco a poco se dieron las cosas y llegamos a la final que fue lo más importante”.