Feyenoord y Ajax buscarán el título en la última fecha

Fútbol Internacional

Domingo 7| 11:53 am





EFE

El Feyenoord perdió la oportunidad de proclamarse campeón de la Liga holandesa 18 años después al caer en el derbi ante el Excelsior (3-0), con lo que se tendrá que jugar el título en la última jornada con el Ajax, que goleó al Go Ahead Eagles (4-0)



El equipo de Giovanni van Bronckhorst, que festejaba la corona con una victoria, no pudo conseguirla al sucumbir inesperadamente ante el vecino Excelsior, que certificó su salvación.



Ahora enfoca la última jornada con tan solo un punto de ventaja sobre el Ajax. El Feyenoord recibirá el próximo domingo al Heracles y el equipo ajacied visitará al Willem II.



Nigel Hasselbaink, sobrino de Jimmy Floyd Hasselbaink, Stanley Elbers y Ryan Koolwijk, sellaron la derrota del Feyenoord entre los minutos 56 y 65.



Mientras tanto, el Ajax, a un paso de la final de la Liga Europa, no falló y mete presión al Feyenoord con su goleada al colista. El hijo de Patrik Kluivert, Justin, el danés Kasper Dolberg, Frenkie de Jong y el colombiano Mateo Casierra, sellaron el triunfo.