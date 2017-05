Dani Alves explica su partida del Barcelona

Fútbol Internacional

Luisa Suárez

En una entrevista para el diario ABC el defensa brasileño aclaró la verdadera razón por la que eligió abandonar el club en el que permaneció por 7 años.

El Barcelona no renovó el contrato de Dani Alves, ante esto, el lateral derecho firmó con la Juventus por tres temporadas, equipo donde está cerca de conseguir la triple corona, al llevarse la victoria de las tres competencias que disputa.

En la entrevista con el diario español, Dani Alves confesó los motivos por los que no continuó en el equipo donde se consagró como el gran jugador que es, en el Camp Nou siempre se escuchaba el rumor de que iba a dejar el club, sin siquiera mencionársele, por lo que brasileño afirmó: "los directivos nunca me decían nada a la cara”. Continuaba: "no me tuvieron respeto. Solo me ofrecieron renovar cuando la FIFA sancionó al Barcelona. Entonces es cuando yo entré en juego y firme una renovación con cláusula libre".

Al irse “gratis” del FC Barcelona, implicó que el club azulgrana no gastó nada en su traspaso, cosa de lo que Alves era consiente, puesto que en el último contrato de renovación que firmó con el club catalán, pactaron una cláusula liberatoria sin indemnización. Hacia la directiva catalana explicó "los directivos del Barça fueron falsos y desagradecidos conmigo… Los que dirigen hoy al Barcelona no tienen ni idea de cómo tratar a sus futbolistas”.

Dani Alves fue uno de los pilares principales del Barcelona y junto con Messi lograban una dupla explosiva, a pesar de su descontento con el club, sigue manteniendo grandes amistades dentro de los azulgrana y sobre la elección de irse al futbol italiano expresó que lo hizo para: "salir de mi zona de confort y competir a un alto nivel en un club histórico y ganador".