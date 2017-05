Deportes Iquique remonta y supera a Gremio

Fútbol Internacional

Miércoles 3| 9:05 pm





La formación brasileña se fue arriba con gol del paraguayo Lucas Barrios en el minuto 20, pero el conjunto chileno igualó a los 24 con un tanto de penalti del argentino Diego Bielkiewicz y a los 49 Diego Torres le dio el triunfo al equipo local.



En el minuto 91 fue expulsado Ramiro, del Gremio, por doble amarilla.



Con ese resultado, el Iquique ascendió al segundo lugar de la zona con nueve puntos y acabó con el invicto del Gremio, que sigue de primero con 10 unidades.



Guaraní, tercero con 7 enteros, está obligado a vencer mañana al Zamora, colista sin puntuar y eliminado desde la jornada anterior, para no quedar relegado en la lucha por los octavos de final.



En la sexta jornada, que se jugará el 25 de mayo, el Gremio recibirá al Zamora y el Guaraní y el Deportes Iquique decidirán el pase a la próxima ronda.



A los 20 minutos abrió el marcador, el argentino nacionalizado paraguayo, Lucas Barrios. El goleador anotó para el Gremio gracias a un cabezazo de Kannemann, tras recibir un tiro de esquina ejecutado por Luan.



Pero sólo pasaron cuatro minutos para que el Deportes Iquique igualara gracias a un penalti anotado por el argentino Diego Bielkiewicz.



Misael Dávila recibió en el área un puntapié en el rostro por parte de Ramiro y el árbitro no dudó en cobrar la falta máxima y le mostró, además, cartulina amarilla al jugador del Gremio.



Con una frialdad increíble, Bielkiewicz no falló desde los doce pasos.



En el segundo tiempo Pedro Rocha se ganó cartulina amarilla tras una fuerte falta en contra de Bielkiewicz cerca del área propia, donde el árbitro argentino Germán Delfino sancionó tiro libre.



Diego Torres se acomodó y pese a una gran barrera que formó Gremio, su espectacular zurdazo pasó a los 49 minutos por arriba de ella y se clavó en una esquina del arco del guardameta Marcelo Grohe.

EFE