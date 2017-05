David Villa se queda un año más en el New York City FC

Fútbol Internacional

Miércoles 3| 1:06 pm





El veterano delantero español David Villa jugará otro año más en el New York City FC, según anunció hoy el equipo de fútbol neoyorquino.



Villa, que llegó a Nueva York en 2014, renovó hasta el final de la temporada 2018, según indicó el club en un comunicado, en el que no dio a conocer los términos económicos del contrato.



"Estoy muy contento en esta ciudad y en este club. Estoy en forma y todavía no estoy preparado para los banquillos, por eso ha sido una decisión tan fácil firmar", dijo el "Guaje", de 35 años.



El internacional con "La Roja", que ejerce de capitán del club neoyorquino, destacó todo lo que ha logrado el equipo "en tan poco tiempo" y el gran potencial que hay para "seguir creciendo".



Por su parte, el entrenador del New York City FC, Patrick Vieira, celebró la renovación del contrato de Villa y afirmó que es una "muy buena noticia" para el club.



"Todos estamos muy contentos y más viendo la manera en la que está jugando David y la cantidad de goles que está marcando", añadió el entrenador.



Finalmente, el director deportivo, Claudio Reyna, afirmó que Villa ha sido un jugador "fantástico" y un buen representante del New York City FC desde "el primer día".



"Su desempeño en el terreno de juego habla por si solo y culminó siendo elegido como el jugador más valioso del 2016 en la Major League Soccer (MLS)", añadió Reyna.



Desde que Villa jugó su primer partido con el New York City FC en el partido inaugural en el estadio de los Yankees en 2015 ha metido 46 goles en 70 partidos. EFE