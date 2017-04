Atlético Nacional celebra con un liderato rotundo su 70 aniversario

Fútbol Internacional

El Atlético Nacional, que está celebrando el 70 aniversario de su fundación, se confirmó este fin de semana como un líder rotundo en la liga colombiana de fútbol al vencer al Once Caldas (1-0), en la decimoquinta jornada de un torneo en el que todavía no conoce la derrota.



En su partido, disputado el sábado, el único gol se hizo esperar en Medellín, donde los jugadores locales parecen olvidar en el torneo Apertura su pésima participación en la Copa Libertadores, en la que cuentan sus partidos por derrotas.



Dayro Moreno consiguió hacer el gol que le dio la victoria al conjunto verdolaga en el descuento tras un partido en el que un peleón Once Caldas puso en apuros a Nacional.



Además, el juego tuvo que suspenderse durante unos quince minutos debido a un fallo eléctrico.



Ya el domingo, su inmediato perseguidor, Deportivo Independiente Medellín, sufrió una nueva derrota por 2-0 en su visita al Junior de Barranquilla.



James Sánchez y Roberto Ovelar anotaron los goles del encuentro en el minuto 9 y 71, respectivamente, en un partido en el que los de Barranquilla demostraron ser muy superiores y en el que pudieron haber conseguido más tantos.



De este modo Medellín queda a diez puntos de Nacional y Junior toma algo de aire, aunque sigue merodeando en los puestos bajos de la tabla clasificatoria.



También clara y por idéntico resultado fue la victoria de América de Cali sobre Tigres. El máximo goleador, Cristian Martínez Borja, abrió el marcador en el minuto 19 y Jeison Lucumí lo cerró en el 81.



El equipo de Cali se sitúa ahora en tercera posición, sin embargo hoy le costó mantener el ritmo durante todo el encuentro y debe mejorar su regularidad para alcanzar una buena plaza al final del torneo.



Millonarios mostró su mejor cara para vencer, también 2-0, a Atlético Huila en un duelo en el que supieron aprovechar las oportunidades que se les presentaron.



Los tantos del partido los anotaron Ayron del Valle y Macalister Silva, este último ya en el descuento.



Con esta victoria, Millonarios consolida su plaza entre los ocho primeros clasificados que acceden a las eliminatorias por el título.



En el partido más ajustado del domingo, Rionegro Águilas venció por un escaso 1-0 a Atlético Bucaramanga, gol de Daniel Hernández cuando frisaba su final un partido entre equipos que no quieren mirar hacia las posiciones de descenso.



La gran victoria de la jornada la selló Deportes Tolima al vencer (3-1) a Independiente Santa Fe.



Los goles de Tolima los anotaron Luis Cardoza, Marco Pérez y Angello Rodríguez, mientras que por Santa Fe, que terminó con dos expulsados, acortó distancias Carlos Henao.



De vuelta al sábado, Jaguares y Patriotas firmaron un empate (1-1) en un choque en el que Darwin López adelantó a los locales en el minuto 35.



Sin embargo, el mexicano Uvaldo Luna anotó en el 52 y pescó un punto para Patriotas.



Deportivo Pasto sigue de dulce, venció (1-2) en su visita a Envigado y obtuvo tres puntos que le permiten continuar en la parte noble de la tabla.



Yamilson Rivera y Wilfrido de la Rosa hicieron los goles de Pasto, mientras que Joseph Cox materializó el gol de Envigado.



En el último partido del sábado, Deportivo Cali venció (0-1) a La Equidad en su visita a Bogotá.



El partido fue muy disputado y, aunque Cali fue mejor, tuvo que esperar hasta el minuto 80 para que Jefferson Duque cantase gol al transformar un penalti cometido por Andrés Correa sobre Miguel Murillo.



Para el lunes queda aplazado el partido entre Alianza Petrolera y el colista Cortuluá.

