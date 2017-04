Tres jugadores de Peñarol se suman a "lista negra" de la AUF indefinidamente

Fútbol Internacional

Sábado 29| 7:32 pm





Los jugadores del Peñarol, Nahitán Nández, Matías Mier y Lucas Hernández se sumarán a la "lista negra" del Ministerio del Interior de Uruguay y la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) por tiempo indeterminado, tras los incidentes con el Palmeiras, informaron hoy medios locales.



Los jugadores fueron procesados sin prisión por el delito de riña por la jueza penal Julia Staricco y deberán cumplir, como medida sustitutiva a la prisión, la prohibición de concurrir a espectáculos deportivos por dos meses, con la salvedad de que podrán jugar para Peñarol o la selección de Uruguay.



El jefe de la Comisión de Seguridad de la AUF, Rafael Peña, comentó a El Observador que "va a llegar la comunicación del Ministerio del Interior para incluirlos en la lista de inhabilitados".



"La Justicia dictaminó dos meses pero lo vamos a analizar, desde el punto de vista del derecho de admisión puede ser más tiempo. Incluso, en la lista hay jugadores que están desde que comenzó el campeonato y no sé si irán a salir durante toda la temporada", admitió.



Hasta el momento, la "lista negra" de inhabilitados para comprar entradas de los partidos, la conforman 200 personas, habiéndose duplicado desde el inicio del torneo, indicó Peña.



"Ahora las personas que ingresan en la lista no saben cuándo van a salir. La idea de la AUF es conformar una comisión que analice los casos y fije una graduación de las penas", argumentó.



Y agregó: "No es lo mismo ingresar una bengala que haber participado de una riña".



Peña lamentó el comportamiento de los jugadores de Peñarol durante el partido del miércoles con el Palmeiras y recordó que luego del encuentro con Danubio en el Campeón del Siglo, donde también se registraron incidentes en la cancha, la AUF había advertido a dicho club sobre el comportamiento de sus jugadores.



También se reunieron con los dirigentes del Nacional para conversar sobre el mismo tema.



Según Peña, lo que pasó en el Peñarol-Palmeiras es una "barbaridad".



"Tienen que ser profesionales, no se pueden comportar así. Los jugadores son referentes para la juventud y muestran rasgos tipo salvajes porque no se comportan", expresó.



Tras finalizar el encuentro en que Palmeiras se impuso por 2-3 al Peñarol en el estadio Campeón del Siglo de Montevideo, algunos jugadores de los dos equipos protagonizaron una pelea en la cancha y el clima de violencia se trasladó a las tribunas, donde hinchas de ambos lados se tiraron objetos.



La Conmebol castigó el viernes de forma provisional con tres partidos de sanción a Mier, Hernández y Nández, y a Felipe Melo, del b, por los incidentes tras el partido.

EFE