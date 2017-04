Atlético Mineiro asalta el liderato

Fútbol Internacional

Miércoles 26| 10:02 pm





Atlético Mineiro, con goles en el segundo tiempo de Robinho y el ecuatoriano Juan Cazares, tomó hoy provisionalmente el liderato del Grupo 6 de la Copa Libertadores al imponerse por 2-0 al Libertad, al que relegó al tercer puesto.



El club de la ciudad de Belo Horizonte consiguió revertir la derrota por 1-0 que sufrió en Asunción la semana pasada en su visita al Libertad.



El conjunto brasileño llegó a siete puntos, los mismos que el Godoy Cruz, al que supera por su mejor salto de goles, pero el club argentino puede volver a aislarse en la cima si este jueves vence al Sport Boys boliviano, el último del Grupo con sólo un punto.



Pese a que fue el claro dominador del partido, el Mineiro sólo consiguió abrir el marcador en el minuto 71 por intermedio de Robinho y aumentó la ventaja a pocos minutos del final del partido gracias al oportunismo de Cazares.



El conjunto brasileño comenzó presionando y con sólo dos minutos de partido el venezolano Rómulo Otero, alineado como titular en el lugar de Marlone, que no está inscrito en la Libertadores, dio un primer susto a la defensa del Libertad.



Aunque el equipo paraguayo intentó reaccionar y el veterano Santiago Salcedo, estrella y goleador del Libertad, llegó a poner en aprietos al portero Víctor en algunos contragolpes, el primer tiempo fue de completo dominio de los locales, que tuvieron el balón casi el 70 % del tiempo, pero no puntería para vencer a Muñoz.



El Mineiro concentró su ataque por la izquierda, con Otero como protagonista, pero los numerosos lanzamientos nunca llegaban con para el goleador Fred, quien volvió tras una lesión.



Robinho también intentó en vano surtir a un aislado Fred, pero el Libertad, jugando a defenderse, consiguió mantener bajo control el ataque de los brasileños.



En 45 minutos de bombardeo sobre Muñoz, Fred no consiguió ninguna oportunidad clara, a Otero le faltó puntería en varios cobros y Rafael Carioca también falló en disparos de larga distancia.



La oportunidad más clara fue el balón que Otero estrelló en el travesaño en un cobro de falta un minuto antes del descanso.



Pero tras el intervalo el Libertad regresó más organizado y en los primeros minutos consiguió desarmar a los creativos del Mineiro, subir un poco la marcación y alejar a los brasileños de su portería.



La caída de ritmo obligó al técnico Roger Machado a enviar a la cancha a un tercer atacante, Rafael Moura, en el lugar de Otero, que fue su mejor jugador en el primer tiempo.



El Libertad aprovechó el desconcierto de los locales para sacudirse y Jesús Medina por poco abre el marcador en dos oportunidades, lo que llevó a los hinchas que llenaron el Independencia a gritar contra su propio club.



En momentos en que enfrentaba dificultades, el Mineiro abrió el marcador a los 71 minutos por intermedio de Robinho, que entró libre por la derecha y venció a Muñoz tras recibir un balón acomodado por Fred tras una brillante jugada personal.



Dos minutos después de su gol, Robinho fue sustituido por el ecuatoriano Juan Cazares, ante la decisión de Machado de reforzar el centro de la cancha en un intento de administrar la ventaja parcial.



Y fue el ecuatoriano el que aumentó la ventaja en los últimos minutos del partido, al aprovechar un rebote tras un ataque liderado por Fred y en que Marcos Rocha por poco consigue vencer a Muñoz.

Fuente: EFE