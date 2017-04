Palmeiras viaja a Montevideo pensando en la clasificación anticipada

Fútbol Internacional

"Estamos haciendo las cuentas y cuanto antes podamos garantizar el cupo a la próxima fase será mejor", afirmó el lateral Jean en una rueda de prensa que concedió este lunes antes del embarque del equipo a Montevideo.



De acuerdo con las cuentas del lateral, el Palmeiras puede garantizar su clasificación de forma anticipada en caso de que venza al Peñarol el miércoles en Montevideo y de que el Tucumán argentino sufra una derrota el martes frente al boliviano Jorge Wilstermann.



El club verde de la ciudad brasileña de Sao Paulo, actualmente líder del Grupo 5 con siete puntos, llegaría a diez con una posible victoria y ya no podría ser alcanzado ni por el Peñarol, que es tercero en la clasificación del grupo con tres unidades, ni por el Tucumán, que quedaría como último con sólo un punto.



"Intentaremos salir de cada juego con los tres puntos, pero también sabemos que el no salir derrotado ya es una victoria cuando se juega fuera en la Libertadores. El empate también sería un gran resultado", afirmó Jean.



"Pero no vamos a pensar en eso. El Palmeiras tiene condiciones para volver de Uruguay con los tres puntos. El objetivo principal es buscar los tres puntos con fuerza total. Es importante la clasificación anticipada. Eso es lo que queremos", agregó.



El Palmeiras podrá alinear frente al Peñarol a su equipo principal debido a que, tras ser eliminado por el Ponte Preta en las semifinales del Campeonato Paulista, no tiene que reservar a ningún titular ni pensar en el posible desgaste de sus jugadores.



Según el técnico del Palmeiras, Eduardo Baptista, la eliminación en el torneo regional le permitirá al equipo concentrarse totalmente en el continental.



El único titular que Baptista no podrá aprovechar es el atacante Dudú, quien tendrá que cumplir una fecha de suspensión tras su expulsión en el partido en Sao Paulo precisamente contra el Peñarol.



Pero el entrenador ha dado a entender que puede introducir algunas modificaciones en su alineación titular debido al cansancio que acumulan algunos jugadores e igualmente por cuestiones técnicas.



Ello debido a que los centrocampistas Tche Tche y el venezolano Alejandro Guerra, así como el zaguero Edú Dracena acumulan varios partidos y ya han dado muestras de cansancio. Tche Tche ha sido titular en los últimos siete partidos, Dracena en seis y el venezolano en cinco.



Otro que puede perder el puesto titular es el delantero colombiano Miguel Borja, quien no ha rendido lo esperado en los últimos partidos y reclamó con el técnico el pasado sábado cuando fue sustituido en el partido contra el Ponte Preta.



"La competición por un puesto en el ataque es muy grande", afirmó el entrenador al ser interrogado sobre si el lugar del colombiano estaba garantizado y tras los elogios que hizo del delantero Willian.



Pero, ante la ausencia de Dudú, lo más probable es que Palmeiras tenga que jugar con Borja y Willian juntos.



La posible alineación del Palmeiras frente al Peñarol es la siguiente: Fernando Prass; Jean, Yerry Mina, Edú Dracena y Zé Roberto; Felipe Melo; Tchê Tchê (o Michel Bastos), Alejandro Guerra (o Róger Guedes) y Thiago Santos; Miguel Borja y Willian. EFE