Nacional se afianza en el liderato, mientras América se aleja del descenso

Nacional, que muestra en Colombia un rendimiento contrario al de la Copa Libertadores en donde está al borde de la eliminación, suma en el torneo local 35 puntos y no conoce la derrota en los trece partidos que ha disputado, incluido el de hoy en el que superó por 1-0 al Atlético Huila con un gol de Arley Rodríguez.



América por su parte, derrotó en condición de visitante por 1-0 al Cortuluá, con un tanto de Cristian Martínez Borja, y con 24 puntos es tercero en la clasificación, y aspira a alcanzar una plaza a los cuartos de final del torneo, además de alejarse un poco de Tigres y Jaguares, equipos que lo anteceden en el tabla del descenso.



En el juego que cerró la jornada, Medellín siguió cumpliendo una buena campaña luego de superar por 3-2 al Deportes Tolima, con lo que se mantiene en el segundo lugar de la tabla de posiciones con 31 puntos.



Juan David Valencia, Mauricio Molina y Cristian Nazarit marcaron los goles del equipo de Antioquia, mientras que Tolima descontó por intermedio de Cléider Alzate y Jorge Arias.



Por su parte, Santa Fe cedió un empate por 2-2 ante Rionegro Águilas en Bogotá, y debe seguir luchando para no quedarse por fuera de la siguiente fase del campeonato tras ubicarse noveno con 20 puntos.



Leyvin Balanta y Damir Valencia marcaron los goles del rojo de Bogotá, mientras que Rionegro empató con anotaciones de Alexander Sánchez y Roque Caballero.



En los partidos disputados el sábado, destacaron los triunfos de Millonarios y Deportivo Cali que vencieron a Envigado por 2-1 y Junior por 3-1, respectivamente.



Entre tanto, Alianza Petrolera se impuso por 2-0 al Once Caldas, mientras que Atlético Bucaramanga hizo respetar su casa y venció por el mismo marcador al Deportivo Pasto.



Patriotas y Equidad empataron por 1-1, y Tigres superó por 2-0 a Jaguares.



La tabla general de goleadores está encabezada por Cristian Martínez Borja del América con ocho anotaciones, mientras que el mejor extranjero es el mexicano Uvaldo Luna de Patriotas quien ha marcado seis. EFE