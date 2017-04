Portugal jugará un amistoso con Chipre previo a la Confederaciones

Ronaldo no estaría en el amistoso | Foto: EFE

La selección de Portugal ha cerrado un amistoso contra el combinado de Chipre en Estoril (Portugal) para el 3 de junio, el mismo en que se disputará la final de la Liga de Campeones, por lo que jugadores como Ronaldo, Pepe o André Gomes podrían perderse la cita si llegan a la final con sus clubes.



El combinado luso ya tiene definido el calendario de preparación para la Copa Confederaciones de la FIFA, que se disputará en Rusia del 17 de junio al 2 de julio.



Uno de los partidos de preparación lo jugará el 3 de junio en Estoril contra la modesta Chipre a las 16.00, hora local, aunque algunas de sus figuras podrían ausentarse si los equipos en los que militan llegaran a la final de la Liga de Campeones, que esta edición se disputará en el Estadio Nacional de Cardiff.



En función de la convocatoria del partido de clasificación para el Mundial de Rusia 2018 contra Hungría disputado el pasado mes de marzo, si el Madrid o el Barcelona llegaran a la final no acudirían Ronaldo, Pepe y André Gomes.



Incluso, el seleccionador portugués Fernando Gomes podría volver a contar con el medio centro del Atlético de Madrid Tiago Mendes -67 veces internacional- que no jugó con el combinado de "las quinas" la pasada Eurocopa de Francia que ganó Portugal, debido a una lesión de la que reapareció la pasada semana.



Para el partido contra Chipre también estarían en el aire el defensa del Borussia Dortmund Raphael Guerreiro y los jugadores del Mónaco Joao Moutinho y Bernardo Silva.



Incluso, si el Bayern Múnich eliminara hoy al Real Madrid y llegara a la final, Santos no podría contar con una de sus jóvenes estrellas, el medio Renato Sanches.



Tras el partido del 3 de junio, Portugal jugará contra Letonia un partido oficial de clasificación para el Mundial de Rusia el 9 de junio.



El 13 de junio, tras una concentración en Lisboa de cuatro días, el combinado portugués viajará a Kazán donde disputará su primer encuentro de la Copa Confederaciones contra México el 18 de junio.