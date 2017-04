La FIFA amplía las medidas de acogimiento a los menores en el fútbol

Fútbol Internacional

EFE

La FIFA ha modificado la normativa de las trasferencias internacionales de menores de edad en el fútbol mundial, ante los casos de perjuicios e indefensión que se daban en menores que cambiaban de país y no podían practicar este deporte en un equipo federado.



La Federación Andaluza (RFAF), según ha informado a Efe esta agrupación miembro de la Española, envió en noviembre de 2013 una carta a la FIFA en la que reclamaba cambios en esta normativa "ante los casos de gravedad ocurridos en Andalucía".



El presidente de la territorial andaluza, Eduardo Herrera, aprovechó su condición de miembro de FIFA para enviar entonces una carta al suizo Joseph Blatter, que presidía el organismo que está comandado desde hace un año por su compatriota Gianni Infantino, junto a un informe de la situación de muchos extranjeros menores de edad en Andalucía.



Ahora la Secretaría General de FIFA ha remitido a todas sus asociaciones una circular en la que explica los cambios referentes a las transferencias internacionales de jugadores menores de edad y a través de una 'Guía para la aplicación de un jugador menor' se detallan las nuevas excepciones incluidas.



Estas incluyen la mudanza internacional por motivos ajenos al fútbol, no solo de los padres, sino también de uno de ellos si tiene la custodia, o del tutor legal en caso de fallecimiento o retirada de custodia a los padres.



También si el jugador tiene entre 16 y 18 años y se traslada dentro del territorio de la Unión Europea o tiene nacionalidad europea; o si el jugador menor y el club están a menos de 50 kilómetros de la frontera común entre ambos.



Otras excepciones afectan al jugador menor que se inscribe por primera vez y ha vivido al menos cinco años de forma ininterrumpida en el país donde pretende inscribirse y al menor que es un estudiante de intercambio en el extranjero.



Además, una causa por la que se puede inscribir a un menor en un equipo federado de otro país es si éste es un refugiado por razones humanitarias, acompañado de sus padres o sin compañía de estos



Hasta ahora la normativa de la FIFA, que la RFAF consideraba "injusta" y "desproporcionada", solo contemplaba las excepciones recogidas en el artículo 19, apartado 2 del Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores de la FIFA, como el cambio de residencia de los dos padres biológicos del jugador, que además debían estar ambos trabajando, o la llamada "norma de los cinco años".



Ello dejaba un vacío legal que afectaban a menores en otras circunstancias, como el caso de los refugiados o los que vivían con un solo progenitor, cuyos expedientes abordaba caso a caso la FIFA, que por incumplimiento de su normativa en esta materia mantiene sancionador al Real Madrid y al Atlético de Madrid y multó también a la Federación Española de Fútbol (RFEF).



La territorial andaluza considera que la filosofía general de FIFA en esta normativa tenía buenas intenciones, como era evitar el tráfico de menores de edad a través del fútbol, pero las medidas provocaban también un perjuicio para miles de niños y niñas en todo el mundo.



El pasado 6 de febrero su presidente pidió en un acto en la sede de Laliga que la FIFA cambiara su normativa para permitir que los niños inmigrantes puedan jugar en el país en el que recalen, porque "el fútbol integra".



"Hay una cosa muy bonita que puede hacer el fútbol y es dejar jugar al fútbol a todos los niños inmigrantes que tenemos aquí y que las normas de FIFA no nos permiten", dijo Herrera durante la entrega de los fondos recaudados en el partido benéfico "Champions for life" a los proyectos solidarios que se llevarán a cabo con ellos.