Emelec suma primeros tres puntos y hunde a Independiente de Medellín

Ayrton Preciado al minuto 66 selló la primera victoria del Emelec, que debutó en el grupo con una derrota por 1-0 ante el Melgar peruano.



Complicada la situación para el equipo colombiano, cuyo estreno en casa fue con derrota por 1-3 ante el River Plate y hoy no tuvo argumentos para inquietar a la formación de Guayaquil.



El DIM apostó por defenderse y contraatacar pero no alcanzó para sacar un buen resultado.



Hernán Hechalar tuvo la primera ocasión de gol, pero no atinó a rematar a pocos metros del arco local, al minuto 6.



Fernando Gaibor también se perdió el gol, ya que su remate pasó apenas desviado sobre el arco visitante, a los 8 minutos.



Poco después, Marcos Mondaini se aproximó al área colombiana y enfiló potente remate que dejó sin reacción al portero David González, pero el balón se escapó junto al vertical derecho, a los 15 minutos.



Fernando Pinillo se cruzó oportuno y ahogó una posibilidad de gol cuando John Hernández estaba listo para convertir, al minuto 34.



El portero González salvó a su equipo, a los 47 minutos, tras un remate rasante de Preciado, luego de superar a varios defensas.



Luis Arias se perdió el gol del equipo colombiano, pues intentó bañar al portero Esteban Dreer, pero su lanzamiento bombeado pasó sobre el travesaño al minuto 56.



El gol de Preciado llegó con un remate rasante al costado izquierdo del portero, tras pase preciso de Mondaini, al minuto 66.



En el 67, Angulo ganó el balón por la izquierda y enfiló un fuerte remate que evitó González.



El meta volvió a salvar a su equipo más tarde, cuando rechazó en gran acción el remate de Bruno Vides, al minuto 82.



