Policía refuerza seguridad en estadio Dortmund y prohíbe entrar con mochilas

EFE

El equipo alemán de fútbol Borussia Dortmund informó hoy de que la policía ha reforzado las medidas de seguridad en el estadio ante el partido de Liga de Campeones de esta tarde frente al Mónaco, tras el ataque de ayer al equipo, y señaló que no se podrá entrar con mochilas.



En un comunicado, el club señaló que la policía ha ordenado la prohibición de las mochilas y explicó que no habrá taquillas ni guardarropa, por lo que quien vaya con una no podrá entrar en el estadio.



El tamaño máximo de los bolsos que podrán llevarse al partido será de DIN A4.



El club y la policía pidieron también a los aficionados que vayan al estadio con tiempo antes del encuentro, que comenzará a las 18.45 horas (16.45 GMT), dado que los controles previos a la entrada serán más largos de lo habitual.



Mientras, la policía sigue investigando la autoría del ataque registrado ayer, cuando tres artefactos explotaron al paso del autobús del Borussia Dortmund cuando el equipo salía del hotel camino del estadio para enfrentarse al Mónaco, encuentro que fue suspendido y aplazado a esta tarde.



El único jugador herido fue el español Marc Bartra, operado anoche en un hospital de Dortmund al presentar fractura del radio a la altura de la muñeca derecha y esquirlas en la mano, según las informaciones facilitadas por el club.



También resultó herido un policía que precedía en moto al autobús del equipo, varios de cuyos cristales saltaron por los aires con las explosiones.



La policía investiga si se trata de un ataque islamista tras hallar en el lugar de los hechos un escrito en el que se pide la retirada de la misión militar alemana en Siria, aunque no descarta tampoco que los autores hayan tratado de dejar una pista falsa, según informaciones del diario "Süddeutsche Zeitung" y las cadenas regionales NDR y WDR.



La investigación la ha asumido la Fiscalía Federal alemana, que anunció una rueda de prensa para las 14.00 horas (12.00 horas GMT).