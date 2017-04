Wilstermann toma el liderato y el Atlético Tucumán es colista

Fútbol Internacional

Martes 11| 9:05 pm





Wilstermann de Bolivia, dirigido por el peruano Roberto Mosquera, tomó provisionalmente el liderato del grupo 5 de la Copa Libertadores al derrotar con sufrimiento por 2-1 al Atlético Tucumán, que es colista al cabo de tres jornadas con un punto y a falta del partido entre el Peñarol y el Palmeiras.



La formación boliviana logró la remontada en los últimos treinta minutos del partido jugado en los 2.558 metros de altitud de Cochabamba.



Los dirigidos por Pablo Lavallén comenzaron ganando con un gol del colombiano Jairo Palomino (m.54).



Pero 'el Aviador' logró dar la vuelta el marcador gracias a las anotaciones del boliviano Gilbert Álvarez (m.62) y del colombiano Luis Carlos Cabezas (m.71).



El equipo Rojo logró su segundo triunfo en la Libertadores y tiene en su cuenta seis unidades, mientras que el Atlético Tucumán aún no conoce la victoria y ha sumado tan solo un punto.



El desempeño de los aviadores en el primer tiempo no fue el mejor, ya que no llegaron a generar jugadas que implicasen un riesgo real para los visitantes, quienes sí supieron aprovechar los contragolpes y tuvieron dos oportunidades claras de anotar.



La primera surgió en el minuto 5, cuando Barbona trató un disparo largo que casi sorprende al arquero chileno Raúl Olivares.



El segundo intento se dio en el minuto 13, cuando Zampedri recibió un centro e intentó sin suerte anotar mediante un cabezazo.



Ni el argentino Marcelo Bergese ni el colombiano Cabezas pudieron vencer a la cerrada defensa del Atlético Tucumán.



La única jugada interesante para los 'aviadores' fue un remate largo de Fernando Saucedo en el minuto 31 que llegó a las manos del portero Cristian Lucchetti.



La primera mitad terminó sin goles y en medio de una fuerte lluvia que afectó el desempeño de ambos equipos.



En el segundo tiempo, locales y visitantes mostraron un juego más ofensivo y menos cauto. El Atlético Tucumán se puso en ventaja en el minuto 54 gracias a un cabezazo de Palomino.



Los locales no perdieron el ímpetu y buscaron el empate, que llegó en el minuto 62, mediante un pase largo del experimentado Rudy Cardozo para el recién ingresado Álvarez, que anotó de cabeza.



El partido se animó aún más tras el gol de los 'aviadores', quienes salieron de inmediato en pos de la segunda conquista lograda en el minuto 71 por Cabezas, que le hizo honor a su apellido convirtiendo mediante un cabezazo.



La visita presionó en los minutos finales con llegadas de Rodríguez, pero sin lograr hacer daño a Olivares.

Fuente: EFE