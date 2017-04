Bauza no es más técnico de la albiceleste

Fútbol Internacional

Edgardo Bauza fue despedido hoy como seleccionador de Argentina tras haber dirigido al equipo en solo ocho partidos y dejar a la Albiceleste quinta en las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de Rusia 2018.



"Le hemos comunicado a Edgardo Bauza que deja de ser el técnico de la selección nacional", dijo en una breve rueda de prensa el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia, tras una reunión con el agente de Bauza.



El directivo anunció que este martes por la tarde se realizará una rueda de prensa para que "puedan enterarse de los pormenores".



Tapia añadió que "todavía no corresponde" hablar de sucesores.



'El Patón' asumió el 5 de agosto de 2016, en reemplazo de Gerardo Martino, que dimitió el 5 de julio de ese año tras el subcampeonato en la Copa América Centenario por los problemas institucionales que afrontaba la AFA.



Bauza fue nombrado seleccionador de Argentina por una comisión normalizadora creara por la FIFA y la Conmebol para regular el organismo.



Con Bauza en el banquillo, la Albiceleste sacó 11 puntos de 24 posibles: ganó tres partidos, empató dos y perdió los tres restantes.



Argentina es quinta en estas eliminatorias con 22 puntos, detrás de Brasil (33 unidades), Colombia (24), Uruguay (23) y Chile (23). Lo siguen de cerca Ecuador (20), Perú (18) y Paraguay (18).



A falta de cuatro jornadas, ocupa el puesto que permite jugar un partido de repesca ante un rival de Oceanía para buscar la clasificación para el Mundial.



El capitán albiceleste, Lionel Messi, no podrá jugar tres de esas cuatro jornadas por una sanción de cuatro fechas de suspensión. Sin embargo, la AFA apeló la medida.



En el momento de la asunción de Bauza, Argentina estaba tercera en la clasificación de las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de Rusia 2018 con once puntos, a dos de los líderes: Uruguay y Ecuador.



Fue la primera experiencia en un seleccionado para 'el Patón', que entrenó al Rosario Central, al Vélez Sarsfield, al Colón, al Sporting Cristal peruano, al Liga de Quito ecuatoriano, al Al-Nassr de Arabia Saudí, al San Lorenzo y al Sao Paulo brasileño.

