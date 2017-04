Farías y The Strongest no viven un buen presente

Fútbol Internacional

The Strongest con el venezolano César Farías al mando atraviesa un mal momento en cuanto a resultados, luego de mucho tiempo el cuadro paceño lleva varias semanas sin conocer buenos resultados, la derrota en el clásico fue la tercera consecutiva de una mala racha que no sufría hace tres años.

Tras caer en Brasil ante Santos por 2 a 0, las alegrías no han vuelto a aparecer para Farias y sus dirigidos, en el reinicio de la Liga cayó en Sucre ante la U por 2 a 1 y la noche del miércoles recibieron 4 goles de Bolívar.

Esto no sucedía desde el año 2014 cuando el Tigre cayó en Yacuiba ante Petrolero, frente a la U en La Paz y en Santa Cruz contra Oriente, en aquel entonces el entrenador de The Strongest era Nestor Craviotto. El entrenador Cesar Farias en su conferencia sostuvo que su equipo no está relajado pero que hay cosas que se deben corregir.

