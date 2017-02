The Strongest fue el más fuerte con Farías al mando

Fútbol Internacional







The Strongest de Bolivia se impuso hoy en Montevideo por 0-2 al Wanderers y tomó amplia ventaja para definir el próximo jueves en Bolivia la clasificación a la tercera fase de la Copa Libertadores.



Alejandro Chumacero a los 9 minutos y Matías Alonso en el 61, señalaron la clara victoria del 'Tigre', que dirige el exseleccionador venezolano César Farías.



Los visitantes buscaron el triunfo desde el pitido inicial y cercaron al conjunto local desde la mitad de la cancha.



El relato del partido pudo cambiar si en el minuto 8 el árbitro chileno Jorge Osorio hubiera visto una mano clara de Walter Veizaga dentro del área del equipo boliviano.



Apenas cuatro minutos después llegó el primer gol.



Lo cocinó en la frontal del área Pablo Escobar, la figura del partido, que abrió a la banda izquierda para que Agustín Jara metiera un centro al que no llegó Diego Bejarano pero sí Alejandro Chumacero para abrir el marcador.



Tras el tanto, The Strongest bajó una marcha y dejó que Wanderers mostrara sus cartas.



Con pocos espacios y muy presionado cuando cruzaba la medular, el conjunto bohemio dispuso apenas de una llegada peligrosa.



En la segunda mitad el técnico del Wanderers, Jorge Giordano, metió en cancha a Cristian Palacios buscando algo más de mordiente y el bohemio fue más arriba.



Pero The Strongest supo administrar el resultado y neutralizó de paso el funcionamiento del rival.



Llegó así el segundo gol de los bolivianos, que lo puso de cabeza Matías Alonso al rematar un centro desde el fondo puesto por Chumacero y finiquitando una rápida transición ofensiva.



The Strongest pudo aumentar aún más la diferencia, primero con un disparo de Diego Bejarano y minutos más tarde con otro de Agustín Jara, ambos desvirtuados por el meta local, Martín Rodríguez.



Los de Farías encaminan así la serie y ponen pie y medio en la próxima instancia de la competición continental.

Fuente: EFE.