César Farías y The Strongest alistan su debut

Fútbol Internacional

El equipo de César Farías, The Strongest está listo para comenzar una nueva temporada en el balompié del altiplano, y el ex timonel de la vinotinto tiene ya definido el once inicial que comenzará la defensa del título.

En su primer partido oficial tras la emotiva obtención del último título en juego, The Strongest visitará a Guabirá, en Montero, por la primera fecha del torneo Adecuación. Para este encuentro, que además podría significar la obtención de un nuevo récord para el club, César Farías no presentará variantes con relación al equipo que probó durante la gira internacional del equipo.

Daniel Vaca; Diego Bejarano, Luis Maldonado, Fernando Marteli, Marvin Bejarano; Alejandro Chumacero, Raúl Castro, Wálter Veizaga, Diego Wayar; Pablo Escobar y Matías Alonso jugarán desde el arranque./Con información de Late Deportes Bolivia