Gareca: "La idea de un Perú mundialista está más vigente que nunca"

El seleccionador de Perú, el argentino Ricardo Gareca, dijo hoy que la "idea" de que su selección se clasifique para el Mundial de Rusia 2018 "está más vigente que nunca" y que se "conformaría" con alcanzar el quinto puesto de las eliminatorias sudamericanas, que dan lugar a una repesca.



"No es una utopía pensar en un Perú mundialista. La idea está vigente y más presente que nunca. Si bien Perú no consiguió los resultados que nos permitan estar más cómodos y con mejores perspectivas, tuvo rendimientos que si plasmamos en un resultado podemos ser optimistas", dijo Gareca al diario La Nación.



El entrenador afirmó que el "objetivo inmediato" es el quinto puesto de las eliminatorias, que actualmente ocupa Argentina con 19 puntos, que da derecho a jugar un partido de repesca para acceder al Mundial de Rusia 2018.



Perú es octavo, con 14 puntos, y tiene por delante a Colombia, con 18 enteros, y a Paraguay, con 15.



Gareca dijo que Perú "buscará el quinto lugar" y que "de ninguna manera" se imagina a la Albiceleste finalizando las eliminatorias en el quinto puesto o fuera del Mundial.



El entrenador también criticó la organización del Sudamericano Sub'20 que se disputa en Ecuador, dijo que los futbolistas allí juegan "cada 48 horas" en un mismo escenario aunque llueva y que eso es "inexplicable".



"Así no hay buen espectáculo ni buen rendimiento. Perú no tuvo descanso, por ejemplo. Necesitaría tener descanso, más teniendo en cuenta que está comprobado que un jugador se recupera pasadas las 72 horas de un partido", aseveró.



Respecto al nuevo formato del Mundial, que tendrá 48 equipos desde 2026, dijo es "beneficioso" porque "le abre las puertas a otras selecciones a las que se les complica, como el caso de Perú en este momento".



Perú disputó los Mundiales de Uruguay 1930, México 1970, Argentina 1978 y España 1982.

EFE