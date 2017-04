El Cruz Azul de Jémez viaja a Tijuana en busca de vencer a los Xolos

Fútbol Internacional

Jueves 26| 10:47 pm





De buen ánimo, los celestes abandonaron su campamento en la capital, confiados en sumar tres puntos ante un cuadro peligroso, aunque el año pasado tuvo malos resultados como local.



Cruz Azul suma una victoria, un empate, una derrota y cuatro puntos en sus primeras cuatro apariciones en el torneo y aparece en el undécimo lugar de la clasificación, a un punto de la zona de liguilla.



"Hemos jugado bien, hemos creado oportunidades, pero lamentablemente no las hemos concretado y el equipo que mete la pelota es el que gana", dijo el volante Rafael Baca en una conferencia de prensa.



Según el jugador, a pesar de que los números en el campeonato no son los esperados, no hay preocupación porque el equipo trabaja y en los entrenamientos sigue la filosofía de Jémez, quien insiste en que sus jugadores disputen las pelotas desde la salida y muestren un fútbol agresivo.



"Confío en el proyecto de Paco (Jémez); veo al equipo bien y se que esto lo vamos a sacar adelante", señaló el centrocampista.



El Xolos de Tijuana-Cruz Azul abrirá la cuarta jornada del torneo Clausura 2017 que se completará con los encuentros Querétaro-Guadalajara, Atlas-Morelia, Monterrey-León, Pachuca-Toluca, América-Veracruz, Pumas-Necaxa, Chiapas-Tigres y Santos Laguna-Puebla. EFE