Deportivo Táchira sin fortuna en arranque de Libertadores

Fútbol Internacional

Lunes 23| 8:16 pm





Daniel Martínez Pérez / @DanielMartPerez

El Deportivo Táchira inició con mal pie su andar en la Copa Libertadores de América, al caer (1-0) ante Capiatá en el partido de ida en la fase previa del certamen. Un gol de Hugo Lusardi en la primera mitad, permitió a los paraguayos irse arriba en la eliminatoria que se definirá en Pueblo Nuevo.

Los locales dieron el primer aviso al minuto once con un potente remate que detuvo José Contreras, dejando un rebote que no terminó en nada. El aurinegro respondió con un disparo de Jorge “Zurdo” Rojas en el corazón del área, pero el esférico no vio puerta y se fue muy elevado. Capiatá ejercía presión ante un Táchira que de a poco luchaba por tener el esférico en su poder, pero sin mayor fortuna.

Con el transcurrir de los minutos, Capiatá seguía insistiendo en zona aurinegra, una en la que la defensa criolla se mostraba solventa de a momentos y evitaba el peligro que proponían los de casa, que apelaban mucho al juego aéreo. “Zurdo” volvió a avisar con un zapatazo fuera del área, uno que detuvo sin problemas el arquero Bernardo Medina.

La oncena atigrada comenzaba a sentirse cómoda en el terreno de juego y esto se notaba cuando a los paraguayos les costaba conseguir espacio para generar su fútbol, hasta que en el agregado de la primera mitad (46’), Hugo Lusardi con un remate lejano batió a José Contreras para el 1-0 parcial y que a la postre sería definitivo.

En el complemento, Capiatá seguía insistiendo en busca del segundo para irse tranquilo al duelo de vuelta, pero no contaban con un gran Contreras quien comenzaba a dar aires de mejora bajo los tres palos. El joven Jan Hurtado, quien había entrado de cambio, tuvo la más clara de los atigrados con un remate que pasó muy cerca del pórtico paraguayo. El tiempo pasó, y finalmente Táchira no pudo consumar la victoria y deberá buscar un lauro en casa para consumar el pase a la siguiente fase.