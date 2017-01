Argelia confirma la decepción y Túnez pasa a cuartos tras golear a Zimbabue

Fútbol Internacional

La Argelia de Ryad Mehrez, uno de los equipos favoritos, quedó eliminada este lunes de la Copa de África tras una mala fase de grupos en la que no ha conseguido ganar un solo partido.



"Los zorros verdes del Desierto" firmaron hoy su segundo empate (2-2), esta vez con la ya clasificada Senegal, resultado que junto a la trabajada victoria de Túnez sobre Zimbabue (4-2) hace que sean "las Águilas de Cartago" las que avancen a cuartos.



Todo comenzó a resolverse muy pronto. Túnez, consciente de que tras derrotar a Argelia en la jornada anterior dependía de sí misma, salió desde el primer momento a por una débil Zimbabue que también contaba con opciones de pasar a la siguiente ronda.



En apenas 22 minutos, Naim Sliti, centrocampista del Lille, y Yussef Msaki (Lehwiya) pusieron una amplia distancia con sendos goles, fruto de la fortuna y de la mayor ambición de las "águilas" tunecinas.



A los nueve minutos, el centrocampista agarró un balón al borde de área grande y lanzó un misil que se coló por el centro de la portería tras tocar por dos veces en piernas de defensores de "los guerreros".



Apenas doce minutos después, el propio Sliti filtró un buen pase para Msaki que el delantero transformó en gol con un fuerte disparo desde el lateral del área.



La efectividad tunecina no arredró a los sudafricanos, que poco a poco comenzaron a acechar el área defendida hoy por el portero del Club Sfaxian tunecino Rami Jridi, sustituto del lesionado Ayman Mathlouthi (Etoile de Sahel)



En el minuto 29 Marvelous Nakamba, centrocampista del Vitesse holandés, puso en aprieto a Jridi y en el 32 Knowledge Musonda (Oostende), el mejor de "los guerreros", se sacó una gran jugada de la chistera a la que respondió con calidad el guardameta tunecino.



El partido entró entonces en un "toma y daca" del que salieron favorecidos los tunecinos, pese a no ser netamente superiores a su rival.



En el 35, un excelente pase interior de Handi Naggez (Etoile de Sahel) lo manda a la red con la punta de la bota Taha Yassine Khenissi, el delantero del Esperance de Túnez, elegido hoy hombre del partido.



Siete minutos después, Musonda puso el 3-1 en el marcador con uno de los goles del torneo: controló con tranquilidad el balón en el pico del área, se quitó a los dos defensores que le acosaban con un sombrero, y fusiló a Jridi.



El tanto parecía dejar todo abierto de cara a la segunda parte, pero a un minuto del descanso Costa Nhamoinesu (Sparta de Praga) cometió un innecesario penalti que Wahbi Khazri (Sunderland) aprovechó para espantar cualquier tipo de fantasma y cerrar el encuentro.



Aun así, ambos equipos disputaron una de las mejores segunda partes del campeonato, plagada de oportunidades y cierta emoción después de que Tendai Ndoro (Orlando Pirates) culminara en gol una gran jugada entre Khama Billiat y Musonda.



En el otro partido, Argelia nunca encontró la calma, sabedora además de que el resultado en el otro partido confirmaba una nueva decepción hicieran lo que hicieran.



Como sucedió en los encuentros previos, mostró su potencia y calidad en ataque -Islam Slimani (Leicester) marcó en el 10 de la primera parte y en el siete de la segunda tras sendas asistencias de Soufiane Hanni (Anderleche) y el propio Mehrez (Leicester).



Pero también sus estructurales carencias defensivas, que le han condenado en este campeonato, y que permitieron que el centrocampista del Español de Barcelona Papakouly Diop y el delantero del Fenerbahce turco Moussa Sow empataran por dos veces.



Con este resultado, Senegal pasa a cuartos como primero del grupo B y se enfrentará a Camerún, segundo del grupo A, mientras que Túnez consigue la segunda plaza y se cita en la siguiente ronda con el campeón del A, Burkina Faso.

