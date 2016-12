Lo Celso dice "no tener miedo" por su fichaje con PSG

Fútbol Internacional

Sábado 24| 10:25 am





El medio ofensivo argentino Giovani Lo Celso dijo no tener miedo por jugar en el París-Saint Germain (PSG), al que se incorpora este mes al término de su cesión en el Rosario Central, y rechazó comparaciones con su compatriota Javier Pastore.



En una entrevista al diario francés 'Le Parisien', Lo Celso, de 20 años, respondió a quienes comparan su juego creativo entre líneas con el del Pastore, su nuevo compañero de equipo.



"Estoy todavía lejos de Javier Pastore. Es un jugador que me encanta. Me encanta sobre todo su técnica", constató.



El prometedor media punta, por el que el París-Saint Germain (PSG) pagó 10 millones de euros más variables al Rosario el pasado julio, no juzgó un riesgo la posible falta de continuidad por llegar a un club con jugadores como el argentino Ángel di María, el propio Pastore (lesionado), el brasileño Lucas Moura y, a falta de confirmación oficial, el alemán Julian Draxler.



"Voy a intentar poner mi granito de arena. Soy joven y tengo tiempo para jugar. Esta experiencia me hará más fuerte, porque estaré rodeado de futbolistas de elite que me harán mejorar", apreció.



El internacional olímpico por Argentina alabó a su entrenador, el español Unai Emery, y marcó cuáles son sus objetivos en el PSG, rival del Barcelona en los octavos de final de la Liga de Campeones.



"Quiero jugar cada minuto y levantar un título con este gran club (...) Es un nuevo desafío, pero no tengo miedo. Al contrario. Voy a intentar dar el máximo", aseveró el futbolista.

EFE