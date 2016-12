Para Villa, Guardiola fue "de lo mejor" de su carrera

Fútbol Internacional

En una entrevista con los medios del Manchester City que publica este jueves el club inglés, el declarado mejor jugador de la temporada de la Liga estadounidense (MLS) comentó que "Pep es muy bueno, uno de los mejores entrenadores del mundo".



"Cuando te rodeas de los mejores es simplemente increíble para todo el mundo. Ve cosas que tú no puedes ver. Fue bueno tener la oportunidad de trabajar a su lado, estoy muy orgulloso de haberlo podido hacerlo en el Barcelona. De largo, Pep es de lo mejor que me ha pasado durante la carrera", incidió Villa, quien ganó con Guardiola entre 2010 y 2012 siete trofeos en el Barcelona.



Villa, que admitió que fue "un gran día" para él y el club cuando recibió el nombramiento de mejor jugador de la temporada, afirmó que es "un reconocimiento muy importante", y que está "muy orgulloso y muy feliz por haberlo conseguido".



Expresó también su felicidad por tener la oportunidad de trabajar a las órdenes del francés Patrick Vieria, al que ensalzó "como persona y como entrenador". "Nos da mucho. Es uno de los motivos por los que hemos conseguido estos buenos resultados durante la temporada. Tenemos que estarle agradecidos", dijo.



Villa, tras acabar su segunda campaña en el conjunto neoyorquino, añadió que "la principal diferencia entre la Liga y la MLS es evidentemente el sistema".



"En España se juega cada semana para ganar puntos y decidir el campeón, en Estados Unidos es muy diferente con el sistema de playoffs. Se trata de adaptarse, pero me gusta", dijo. EFE