Zidane: "La presión y el estrés están ahí y no van cambiar"

Fútbol Internacional

Domingo 18





Redacción Meridiano

El técnico del Real Madrid, Zinedine Zidane, afirmó hoy que su cargo siempre está sometido a "presión y estrés", y se mostró satisfecho aunque cansado después de que su equipo conquistara el Mundialito al ganar en la final al Kashima Antlers japonés.



"La presión y el estrés siempre están ahí y no van cambiar mientras me quede en este club", dijo Zidane, quien reconoció su desgaste tras el viaje al país asiático y el trabajado triunfo de los suyos ante su exigente rival nipón, que llegó a ir por delante en el marcador.



"No tengo voz y estoy cansado, porque no he encontrado la manera de dormir bien (...) pero ahora me da igual porque conseguimos algo grande otra vez", señaló el entrenador francés, quien añadió que plantilla y cuerpo técnico "tiene ahora la suerte de contar con días para descansar".



Zidane también calificó el 2016 como "un gran año" en el que los blancos, además de conquistar el trofeo internacional de la FIFA, se alzaron con la Liga de Campeones y la Supercopa de Europa.



El Real Madrid conquistó hoy su segundo Mundial de Clubes al imponerse con suspense en la prórroga por 4 a 2 al Kashima Antlers, equipo que participaba en el torneo como campeón de la J-League e invitado del país anfitrión, y gracias a un triplete de Cristiano Ronaldo y otro tanto de Benzema.