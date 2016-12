Verratti: "Emery es un gran entrenador que da su corazón todos los días"

Fútbol Internacional

Sábado 17| 7:43 pm





"Tenemos un gran entrenador que pone su corazón todos los días y que trabaja mucho con nosotros. Es el año que más estamos trabajando. Este situación no es un problema de entrenamiento ni del entrenador. Es culpa nuestra, de los jugadores", dijo el jugador italiano, que reconoció que el campeón está en crisis.



"Para nosotros se trata de una crisis. Tenemos que hacerlo mejor", asumió el volante transalpino del cuadro parisino. "Hay algo que no va bien. Hemos perdido cuatro partidos ya y eso es demasiado para nosotros. Pero no es el momento de hablar ni de criticar. Es la hora de trabajar más duro".



Marco Verratti considera que el problema del equipo de Unai Emery es mental. "Es un problema de cabeza, de concentración. No es un problema táctico. Siempre jugamos de la misma forma. No es un problema técnico. Durante cuatro años hemos ganado la Liga con mucha antelación".



"Empezamos a jugar como si ya hubiéramos ganado y el fútbol no es así. El año pasado ganábamos porque estábamos metidos en el partido al cien por cien. Y tenemos que llegar a eso", agregó el centrocampista italiano.



Verratti reconoció que el equipo vive "un momento muy difícil del que debemos salir todos juntos. Estoy confiado de todas formas. Tenemos grandes jugadores y debemos demostrarlo en el terreno de juego", insistió el jugador del club parisino.



El Paris Saint Germain, rival del Barcelona en la Liga de Campeones, puede quedar a seis puntos del segundo puesto y a siete del liderato si el domingo el Mónaco y el Niza ganan sus respectivos partidos. "Es verdad. Será una diferencia importante, pero todavía tenemos posibilidades de ganar el campeonato". EFE